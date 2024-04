Bei der Sendung „Amore unter Palmen“ des österreichischen Fernsehsenders ATV werden Männer und Frauen dabei begleitet, wie sie nach jahrenlangen Online-Flirts und -Beziehungen endlich ihre Liebe zum ersten Mal in die Arme schlißen.

Mit dabei ist diesmal auch die 55-jährige Wahl-Kärntnerin Andrea. Sie will nach dreieinhalb Jahren Online-Beziehung endlich ihren 30 Jahre jüngeren Liebhaber David in seinem Heimatland Elfenbeinküste besuchen. Dank Internets sind die beiden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche über zwei Kontinente hinweg in Kontakt. Der große Altersunterschied ist für sie kein Problem: „Ich habe normal nur ältere Partner gehabt. Ich schau’ nicht aufs Alter, es muss einfach passen.“ Gemeinsam mit ihrer kritischen Reisebegleitung Margit beginnt sie ihr exotisches Liebesabenteuer und hofft, dass die Sprachbarriere vor Ort durch die Sprache der Liebe wettgemacht wird. David spricht nämlich nur Französisch. Andrea brennt beim ersten persönlichen Treffen folgende Frage auf den Lippen: „Willst du mit mir schlafen?“

Hier gibt es den Trailer zur neuen Staffel „Amore unter Palmen“.

„Auf Love Scamming reingefallen“

Der Sender begleitet auch Innviertlerin Elisabeth (47). Sie will einen afrikanischen Mann. Trotz bisher schlechten Erfahrungen will sie ihrer Internetliebe Bernard dennoch eine Chance auf ihr Herz geben. Afrika-Erfahrung hat sie bereits von einer Soloreise, die kein Happy End hatte: „Ich hätte von diesem Massai die zweite Frau werden sollen. Seine Frau hat sehr wohl von mir gewusst, aber ihr hat er ganz was anderes erzählt. Von der fremden Bekannten, die die Familie unterstützt. Ich bin auf Love Scamming reingefallen.“

Vor Anfragen konnte sich Elisabeth auf einer Dating-Plattform nicht retten: „Innerhalb von drei Tagen habe ich 200 Kontakte aus Afrika gehabt.“ Nun kann sie es nicht mehr erwarten, Bernard zum allerersten Mal in die Arme zu schließen und sie ist sich ganz sicher: „Er ist mein Lebenspartner, es ist noch eine Fernbeziehung.“ Elisabeth hat ihrem Liebhaber online auch schon eine Lektion erteilt, denn sie sucht die wahre Liebe unter Palmen: „Er hat erst lernen müssen, dass wir weißen Frauen nicht nur Sex wollen.“