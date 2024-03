Der Tiderwahnsinn geht in die sechste Staffel! Am Donnerstag um 20.15 Uhr ist die Datingshow wieder auf Joyn und ATV zu sehen. Mit dabei ist auch eine Kärntnerin. Yessica bezeichnet sich als echtes Klagenfurter „City Girl“. Ihre Tinderreise führt sie gemeinsam mit Adriana nach Mailand. Dort wollen die beiden den Männern ordentlich den Kopf verdrehen.

Die Klagenfurterin hofft, in der Show den Mann ihrer Träume zu finden: „„Ich hoffe schon, dass ich die Liebe meines Lebens finde. Deswegen bin ich ja da.“ Bei Tinderreisen ist sie das erste Mal mit dabei. Und sie weiß ganz genau, welchen Typ Mann sie will: „Mein Traumtyp darf gar keine Haare haben.“ Milchbubis haben bei ihr die besseren Chancen, Männer mit Bart mag sie nicht. Und auch ein Italiener muss es nicht unbedingt sein. Ob sie dann überhaupt in der richtigen Stadt unterwegs ist, wird sich zeigen.