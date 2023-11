Nach einer ruhigen Nacht in der Lavanttaler Hütte zeigten die Promi-Paare von „Forsthaus Rampensau“ am 2. November auf ATV langsam ihr „wahres Gesicht“. Der erste Zoff bahnte sich zwischen Petra und Miguel an, beide bekannt aus „Teenager werden Mütter“. Der Grund? Miguel schenke den anderen Damen mehr Aufmerksamkeit, wovon seine „Auserwählte“ wenig entzückt war und ihrer Eifersucht freien Lauf ließ. Nach einem heftigen Beziehungsstreit kam dann aber doch noch die Versöhnung. Die Liebe schien dann doch größer als die Eifersucht zu sein.

Zu einer Trennung kam es dann aber doch noch: Nach einem kurzen Gastspiel von Influencerin und Entrepreneurin Vanessa Mariposa und der Reality-TV-erprobten Sanja Alena mussten die beiden nach einem Würfelspiel das „Forsthaus Rampensau“ schon wieder verlassen. Ganz zur Freude von so mancher Mitstreiterin. Vor allem Mörtel-Ex Bahati (Kolibri) konnte ihre Freude über den Auszug nicht verstecken.

Erster Rettungseinsatz

Nach körperlichen Beschwerden von Tennis-Bad-Boy Daniel Köllerer, der mit Mörtel-Ex Cathy Lugner einzog, musste ein Rettungswagen zur Lavanttaler Hütte anrücken. Nach einem Arztbesuch kehrte Köllerer wieder mit der Botschaft zurück, dass „er sich schonen müsse, aber bleiben will“.

Bleiben wollen alle, weshalb sie sich beim nächsten Spiel auch ins Zeug legten. Beim „Dosenschießen“ mussten sie ihre Geschicklichkeit beweisen – nicht jedermanns Sache. Den letzten Platz erreichte Bahati mit ihrem Marzio. Den Sieg holten sich Lugner und Köllerer, wodurch die beiden beim Hinauswählen durch die anderen Paare geschützt waren. Als Team scheinen die beiden jedenfalls zu funktionieren, und das, obwohl es auch zwischen dem befreundeten Paar immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt. Dem umstrittenen ATV-Bauer Marius alias „Mr. Egosexuell“ stößt dieses Paar jedenfalls schon sauer auf. Nach ein paar Gläschen zu viel und somit redseliger zeigte er, wie wenig er von ihnen hält. Der Tennis-Bad-Boy sei für ihn jedenfalls ein rotes Tuch. „Die haben das Geld anscheinend schon ausgegeben, so dringend wie sie es brauchen“, meinte Marius. Mit dem Geld meinte er wohl den Gewinn von 20.000 Euro, den das Siegerpaar von der österreichischen Promi-Reality-Show erhält.

Marius und Stefan beim „Dosenschießen“ © ATV

Nächste Eskalation

Während des Aufklärungsunterrichts von Erotikmodel „Miss Jackson“ kam es zur Eskalation am Esstisch. „Es gibt da noch Menschen, die gehen in eine weiterführende Schule“, sagte Tiktoker Satans Bratan, der auch ein wenig auf die Vorbildfunktion gegenüber jüngeren Leuten verwies. Worauf Costina, bekannt von Tinderreisen, verschnupft reagierte. Sie fühle sich von seinen „unterschwelligen Kommentaren“ angegriffen. Denn auch sie könne mehr, sie habe „die HAK-Matura“. Nach einer heftigen Auseinandersetzung folgte auch hier die Versöhnung. Für den Tiktoker schien das aber alles zu viel, er brach in Tränen aus. Er sei halt ein „emotionaler Mensch“.

Beim Allgemeinwissenstest konnten – zur Überraschung der anderen – Marius und sein Kumpel Schlager-Rapper Stefan den Sieg einfahren. Ihre Stimme zählte beim Absägen somit doppelt. Bei der Abstimmung, welches Paar die Hütte verlassen muss, kam es aber zum Gleichstand. Bei einem Spiel zwischen Satans Bratan und seinem Kumpel Mio und Marius und Stefan wird sich aber erst bei der nächsten Folge entscheiden, wer von ihnen die Lavanttaler Hütte verlassen muss. Zu sehen ist „Forsthaus Rampensau“ auf ATV jeweils donnerstags um 20.15 Uhr sowie auf der Streamingplattform Joyn.