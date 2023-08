Nach dem Erfolg der ersten Staffel gibt es heuer eine Fortsetzung von "Forsthaus Rampensau" auf ATV. Als Kulisse dient wieder eine auf 1300 Metern gelegene Lavanttaler Hütte. Von Wolfsberg aus führt der Weg über Schotter und Stein zur rund 300 Jahre alten "Dieschgerbrentl"-Hütte.

"Es hat alles super funktioniert. Ich freue mich schon auf die nächsten Dreharbeiten. Eine Fortsetzung ist jedenfalls geplant", verrät Birgit Druck. Sie selbst sei nur hin und wieder vor Ort gewesen und habe die Dreharbeiten etwas mitverfolgt. "Es wird ja alles abgeschirmt. Zwei, drei Promis habe ich bei den jetzigen Dreharbeiten gekannt. Zuletzt sagte mir nur Tara etwas", sagt Druck, die beim Einkaufen immer wieder darauf angesprochen wird: "Die Hütte ist dadurch schon sehr bekannt geworden."

Von 1. Juni bis 21. Juli wurde in der Hütte gedreht - aber nicht nur von ATV. "Danach war ProSieben dort, wobei es bei den ATV-Dreharbeiten öfters geregnet hat", verrät Druck. Abgekupfert vom österreichischen Trash-TV-Format gibt es nun auch ein "Forsthaus Rampensau Germany". Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

Birgit Druck © Markus Traussnig

Start im Oktober

Österreichs erste Promi-Reality-Show haben 2022 rund zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Die erste Folge von der zweiten Staffel wird am 12. Oktober um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn ausgestrahlt. Zu sehen sein werden wieder prominente Paare, die bei "herausfordernden Spielen" um den Titel "Rampensau 2023" und 20.000 Euro rittern. Die Sieger würden somit auf die Tinderkings Luis und Lev folgen, die 2022 gewonnen hatten.

Die Stockbetten © Bernhard Eder

Das erste befreundete Promi-Paar lautet Cathy Lugner und Daniel Köllerer. Die Mörtel-Ex macht mit dem Tennis-Bad-Boy gemeinsame Sache. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden noch nicht verraten. In der Hütte sind die Promis sozusagen "eingesperrt", haben weder W-LAN noch Handy. Geschlafen wird auf engstem Raum - in mehreren Stockbetten, die an die eigenen Skischulkurse erinnern. Mit dabei natürlich immer eine Kamera, außer auf einer Toilette, da durften die "Rampensäue" ihr Geschäft in Ruhe erledigen.