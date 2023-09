Am 12. Oktober ist auf ATV wieder jene Lavanttaler Hütte zu sehen, in der schon im Vorjahr Promi-Paare einzogen, um 20.000 Euro zu erspielen.

Die Fortsetzung von "Forsthaus Rampensau" wurde bereits abgedreht, nach und nach werden nun die teilnehmenden Paare bekannt gegeben, die ab Oktober im Trash-TV-Format zu sehen sein werden. Neben dem befreundeten Paar Mörtel-Ex Cathy Lugner und Tennis-Bad-Boy Daniel Köllerer, dem TikToker Erik alias "Satans Bratan" und seinem Kumpel Mio, dem "Teenager werden Mütter"-Paar Petra und Miguel, lernte auch ein umstrittener ATV-Bauer die Hütte auf 1300 Metern näher kennen. "Ich war das erste Mal in Kärnten so weit oben. Bisher kannte ich ihn diesem Land nur Tainach. Dort leben Freunde von mir", sagt der Niederösterreicher Marius Engelbert alias "Mr. Egosexuell", der bei "Bauer sucht Frau" für Aufsehen sorgte und mit seinem Musikerkollegen Schlager-Rapper Stefan in die Lavanttaler Hütte einzog. Warum ihn nicht seine Partnerin begleitete? "Sie hatte in dieser Zeit ihre Abschlussprüfung an der Uni", erklärt Engelbert.

Dass er mit anderen Promis auf engem Raum zusammen schlafen musste, war für ihn kein Problem. "Für die anderen war es nicht so toll. Das habe ich zumindest gehört", verrät der Niederösterreicher, der sich Kärnten gerne einmal bei schönem Wetter anschauen würde. "Während der Dreharbeiten hat es nur geregnet, es war sehr kalt. Im Gras hat es mich daher öfters hingeschmissen", sagt Engelbert, der "jetzt schon wieder die Kameras vermisst". "Wenn ich heimfahre, sage ich immer, dass ich nie wieder an einer TV-Show teilnehmen werde. Dieser Gedanke hält aber nicht lange an."