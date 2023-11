Beim großen Finale von „Forsthaus Rampensau“ am 23. November auf ATV legten die noch verbliebenen Promi-Paar jegliche Scham ab. Nach der sehr freizügig eskalierenden Abschiedsfeier – Costina, bekannt von „Tinderreisen“ und auf „OnlyFans“ aktiv, und ihre Freundin Erotikmodel „Miss Jackson“ mussten die Lavanttaler Hütte verlassen – wurde um den Finaleinzug gespielt. Ex-Mörtel Bahati Venus „Kolibri“ und ihr Marzio schnitten am schlechtesten ab und mussten noch vor dem großen Finale ausziehen. Ins Rennen um 20.000 Euro gingen Tiktoker Satans Bratan und sein Kumpel Mio. Sie mussten gegen das „Teenager werden Mütter“-Paar Petra und Miguel antreten. Am Ende konnten die Kumpel brillieren und holten sich den Sieg.

Der Wiener Tiktoker Satans Bratan, der mit bürgerlichen Namen Erik heißt, lernte Mio vor zweieinhalb Jahren kennen. Seither sind die beiden „die besten Freunde“. „Wir harmonieren sehr gut“, sagen die beiden.