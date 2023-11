Es vergeht keine Folge von „Forsthaus Rampensau“ auf ATV, in der es nicht zu einer Eskalation oder sehr freizügigen Szenen kommt. Am 9. November verlief zu Beginn noch alles recht harmlos, als sich zwei Promi-Paare duellieren mussten. In „den Ring“ stiegen Satans Bratan mit seinem Kumpel Mio und der umstrittene ATV-Bauer Marius alias „Mr. Egosexuell“ mit seinem Musikerkollegen Schlager-Rapper Stefan. Beide Teams erhielten von den noch verbliebenen „Rampensäuen“ am meisten Stimmen und mussten beim „Tic-Tac-Bierpong“ um den Verbleib in der Lavanttaler Hütte spielen. Das Ergebnis war ganz knapp und fiel zugunsten von Satans Bratan und Mio aus. Der umstrittene ATV-Bauer, der gern ein Sektgläschen zu viel trank, musste somit mit „seinem Schlager-Rapper“ die Koffer packen.

Nach dem Auszug wurde ordentlich gefeiert - vor allem von den Frauen im Whirlpool. Lediglich Satans Bratan und Miguel, der mit seiner Petra - beide bekannt aus „Teenager werden Mütter“ - mitmacht, ließen sich die „Poolparty“ nicht entgehen. So mancher blickte dabei aber zu tief ins Gläschen, besonders Miguel konnte nicht mehr aufhören und sorgte für die nächste Eskalation, als er ATV-Bauer Michi, der mit seiner Simone an dem Trash-TV-Format teilnimmt, in der Nähe des Balkons hochhob. Dieser dachte, dass er ihn herunterschmeißen will - ein „betrunkenes Missverständnis“, das am nächsten Tag friedlich aufgeklärt werden konnte.

Marius Engelbert musste mit seinem „Mio“ die Lavanttaler Hütte verlassen © KK/Bernhard Eder

Gefühlsausbruch

Der vermehrte Alkoholkonsum von Mörtel-Ex Cathy Lugner ist auch ihrem befreundeten Tennis-Bad-Boy Daniel Köllerer ein Dorn im Auge. Immer wieder ermahnt er sie, dass sie weniger trinken solle, da sie ja auch „Spiele bewältigen müssen“. Etwas, dass „Spatzi“ extrem nervt. Sie sei ja schlussendlich erwachsen und wisse, was sie tue. Miguel wusste durch den Alkoholkonsum aber zwischenzeitlich nicht mehr, was er tat. Während eines Gefühlsausbruches packte er seine Koffer und wollte verschwinden - kehrte aber bald wieder zurück.

Der Golfcart-Parcours © ATV

Duell der Ex-Mörtel

Beim Memory-Spiel wussten zumindest noch ein paar, welche Karten zusammenpassen. Pro richtigem Pärchen musste ein Ring auf den Partner und einer von ihnen ausgewählten Punktezahl geworfen werden. Dabei glänzten Satans Bratan und Mio und schützten sich somit vor einem Rauswurf. Nicht nominiert werden konnten auch Miguel und seine Petra, die beim Golfcart-Parcours als Sieger herausgingen. Somit kam es beim Nominieren, entgegen der vorherigen Absprachen, zu einer Überraschung. Am meisten Stimmen erhielten Daniel Köllerer und Cathy Lugner sowie Bahati (Kolibri) und ihr Marzio. Bahati, ebenfalls eine Mörtel-Ex, ist sowieso nicht gut auf Cathy Lugner zu sprechen. Nun müssen sie bei einem Spiel gegeneinander antreten. Der Sieger darf in der Lavanttaler Hütte verbleiben. „Wir haben uns verpokert. Man kann sich nicht darauf verlassen, was gesagt wird. Die anderen sind nicht loyal“, so Lugner.

Ausgestrahlt wird der nächste „Rauswurf“ am 16. November um 20.15 Uhr auf ATV sowie auf der Streamingplattform Joyn. Zu sehen ist Österreichs erste Reality-Show jeweils donnerstags. Das Siegerpaar erhält 20.000 Euro.