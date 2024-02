Vor mehr als 200 Jahren wurde ein Mann namens Simon Kramer in der Ortschaft Zojach in der Gemeinde Liebenfels erschossen. Von seiner Faszination hat der besser als „Krapfenbäck Simale“ bekannte Kärntner Räuber nichts verloren. Ein Team des Privatsenders ATV und des Streamingdienstes Joyn hat sich für die Serie „Orte des Schreckens“ auf den Weg in den Wimitzgraben gemacht. Das „Tal der Gesetzlosen“ soll Heimat zahlreicher Verbrecher gewesen sein. Die Dokumentation macht sich auf die Spuren Kramers und seiner Freundin, denen unzählige Raubzüge in der gesamten Region vorgeworfen wurden.

Wer sich in den Wimitzgraben begibt, kommt an einem der bekanntesten österreichischen Verbrecher nicht vorbei. Serienmörder und „Häfenpoet“ Jack Unterweger wuchs im Tal in Bezirk St. Veit bei seinem Großvater auf. Welche schrecklichen Geschichten die Wimitz verbirgt, ist am Freitag (1. März) um 20.15 Uhr auf ATV sowie via Stream auf Joyn zu sehen.