„Für einen Dreh wurde die Hütte bereits reserviert“, bestätigt Birgit Druck von der Lavanttaler „Dieschger Brentl“-Hütte, die mittlerweile als Kulisse für zwei TV-Sender dient. Eine dritte Staffel wird auch von ATV bestätigt. „Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt“, heißt es. Seitens ProSieben gibt es noch keine fixe Zusage. Auf der Streamingplattform Joyn sei das Reality-TV jedenfalls „ein riesiger Hit“. Für eine weitere Staffel würden die Sterne also gut stehen.

Doch was wird auf einer Lavanttaler Hütte auf 1300 Metern am Klippitztörl in Szene gesetzt? Gedreht wird „Forsthaus Rampensau“, das vor zwei Jahren Premiere in Österreich feierte. Gezeigt wurden die vorab gefilmten Szenen mit Promis auf ATV und auf der Streamingplattform Joyn. Aufgrund des Erfolges von Österreichs erster Promi-Reality-Show wurde dieses Format von ProSieben abgekupfert und feierte nun auch in Deutschland einen großen Erfolg.

Das Ziel der Show ist, dass am Ende ein Promi-Paar übrigbleibt. Diese müssen sich bei Wissen- und Geschicklichkeitsspielen beweisen, um so am Ende die versprochene Geldsumme zu bekommen. In Österreich erhielt das Siegerpaar 20.000 Euro, in Deutschland 25.000 Euro. Zwischendurch werden Paare aber auch immer wieder „abgesägt“: Wer nicht gut bei den Mitstreitern ankommt, läuft also Gefahr, hinausgewählt zu werden. Ein freizügiges Paar wurde von ATV sogar wegen einer „untragbaren Aussage“ hinausgeschmissen. Auch Tamara, bekannt von „Mein Gemeindebau“, musste die Show wegen einer rassistischen Aussage verlassen.

„Hat sich ausgezahlt“

In dem deutschen Format ging es zwar auch hin und wieder heiß her, auch hier blieben die Zickereien nicht aus. Rausschmiss gab es aber keinen. Doch nicht nur die Gewinner, sondern alle Paare bekommen etwas dafür bezahlt, dass sie an dem Format mitmachen. Wie viel, wird nicht verraten. „Es hat sich jedenfalls ausgezahlt“, verrieten die Gewinner der letzten ATV-Staffel Satans Bratan und Mio.

Die ersten Gewinner auf ATV waren Luis und Lev, deren Bekanntheitsgrad dadurch schon ordentlich anstieg. Auch Kevin „Flocke“ Platzer und Diogo Sangre, die Gewinner des deutschen Formates, sind nun etwas bekannter. Doch auch die Lavanttaler Hütte ist inzwischen in aller Munde. „Wir freuen uns, dass weiterhin gedreht wird. Es ist eine kostenlose Werbung“, sagt Druck.