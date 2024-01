Nach dem österreichischen Erfolgsformat „Forsthaus Rampensau“ auf ATV stehen nun die Sieger der ersten deutschen Staffel fest: Die Reality-Tausendsassa Kevin „Flocke“ Platzer und Diogo Sangre, beide als Verführer von „Temptation Island“ bekannt, holten sich schlussendlich den Sieg und die 25.000 Euro. „Das wird mein Leben komplett verändern“, sagt Platzer. „Wer niemals aufgibt, kann es am Ende schaffen“, freut sich Sangre.

Zahlreiche Flirts

Ihrem Ruf als „Verführer“ sind die beiden ersten deutschen Rampensäue jedenfalls gerecht geworden. Zuerst näherte sich Sangre der „Beauty & The Nerd“-Schönheit Beverly an. Nach dem Einzug von Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink fühlte sich Sangre eher zu ihr hingezogen und kuschelte sehr innig mit der vom Beauty Doc-Verschönerten. Relativ bald fiel auch der erste Kuss. Im Frühjahr sucht Lohfink im TV ihre große Liebe. Das verkündete der Streaminganbieter Joyn bereits. Ob dabei auch Sangre eine Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. Aber auch Platzer ließ in der Lavanttaler Hütte am Klippitztörl nichts anbrennen. Nach anfänglichen Flirts mit Jada Karabas, Tochter von Danni Büchner, wanderte Flockes Aufmerksamkeit bald zu Ex-„Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin Elsa Latifaj, die mit ihrer Art für ordentlich Zündstoff im Forsthaus sorgte.

Insgesamt neun deutsche Promi-Paare nahmen am „Forsthaus Rampensau Germany“ teil. Platz zwei holte sich Entertainer und Reality-Star Sam Dylan mit der selbst ernannten „50+ Sinnfluencerin & Mutmacherin“ Nadine „Nana“ Miree, die den Sieg den beiden „Verführern“ gönnten. „Es war ein total faires Finale“, hieß es.

Nachdem sowohl das deutsche als auch das österreichische „Forsthaus“-Format bei den Zuschauern einschlug, wird es 2024 vermutlich eine Fortsetzung geben. Dann wird die Lavanttaler Hütte, die sonst gemietet werden kann, wieder in aller Munde sein.