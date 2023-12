Nach dem Einzug von Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj, sie war Teilnehmerin der diesjährigen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel, war die Konkurrenz unter den Frauen schnell spürbar. Während Diogo Sangre, der mit Reality-Tausendsassa Kevin „Flocke“ Platzer in die Lavanttaler Hütte einzog, sehr von Lohfink angetan war, sorgte sein Schwärmen für die vom Beauty-Doc verbesserten Reality-Queen bei Beverly für Unmut. Die „Beauty & The Nerd“-Schönheit, die noch ihren Mr. Right sucht, hat sich nämlich ein wenig in Sangre verguckt: „Wir kennen uns schon länger, ich finde ihn sympathisch“, teilte sie unter Tränen Partyschlager-Sängerin Jasmin Herren mit. Herren riet ihr wiederum, dass sie ihm einfach reinen Wein einschenken sollte, was sie im Anschluss an das Gespräch auch versuchte. Doch Sangre konnte Beverly nicht folgen und „verstand nur Bahnhof“. So widmeten sich Sangre und „Flocke“ weiterhin dem neuen Hüttenzugang. „Elsa ist schon hübsch. Aber ihre ersten Aussagen sind schon schwierig“, sagte Kevin Patzer.

Heftiger Streit

Obwohl Elsa Latifaj mit ihrer Art bei vielen nicht gut ankam, musste ein anderes Paar das „Forsthaus Rampensau Germany“ als Erstes verlassen. Bei der „Rausschmiss“-Runde kam es auch zum heftigen Streit zwischen Latifaj und Entertainer und Reality-Star Sam Dylan. Beide gingen derart aufeinander los, dass ihre Worte übertönt wurden und somit nicht mehr verständlich gewesen sind. Im Nachhinein versöhnten sie sich aber wieder und entschuldigten sich beim Rest der „Rampensäue“. „Beide hätten über die Stränge geschlagen“.

Wahre Liebe?

Nach den Nominierungen mussten aber Beverly, die mit Natascha – ebenfalls eine „Beauty & The Nerd“-Schönheit – einzog, gegen die Reality-Novizen John Friedmann und Florian Simbeck alias „Erkan und Stefan“ um den Verbleib im „Forsthaus“ spielen. Beide erhielten gleich viel Stimmen. Glück im Spiel hatten schlussendlich die Reality-Novizen, die als Sieger hervorgingen und somit noch um 25.000 Euro im Rennen sind. Die „Schönheiten“ mussten die Lavanttaler Hütte somit als Erste verlassen. Ganz zur Freude der anderen, da die „Rausgeschmissenen“ mit ihrer Aussage „hier würden nur Langweiler in der Hütte sein“ kurz vor ihrem Abschied noch für Zoff sorgten. Aber neben Zickereien gab es auch eine Liebelei zwischen Partyschlager-Sängerin Jasmin Herren, die mit ihrem viel jüngeren Lebenspartner Philipp Bender einzog. Die beiden konnten sogar Entertainer und Reality-Star Sam Dylan überzeugen, der mit der selbst ernannten „50+ Sinnfluencerin & Mutmacherin“ Nadine „Nana“ Miree einzog. Der Reality-Star war nämlich davon überzeugt, dass der „junge Liebhaber“ für Herren nur gecastet sei. „Da haben sich aber anscheinend echt zwei gefunden, die nicht zusammenpassen“, sagte Dylan.

Jasmin Herren mit Phiipp Bender © Joyn

In den nächsten Folgen, die jeweils freitags auf der Streamingplattform Joyn zu sehen sind, dürften die dramatischen Szenen nicht ausbleiben. Zu einem „Überraschungsmoment“ sorgten jedenfalls die „Beauty & The Nerd“-Schönheiten, die gestanden, eine Strategie gehabt zu haben. Sie wollten die hübschen Boys durch „Zuzwinkern“ für sich gewinnen und kritisierten die Lästereien der anderen, die dadurch aber nicht weniger wurden. Der Strategieplan hielt jedoch nur für einen Tag und ist nach dem Rauswurf ohnehin Geschichte.