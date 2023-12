In den letzten zwei Jahren gab es in der Lavanttaler Hütte am Klippitztörl neben einigen Rausschmissen auch viel Drama und freizügige Szenen, die auf ATV zu sehen waren. Seit 8. Dezember wird das deutsche „Forsthaus Rampensau“ – eine Kopie des österreichischen Formats – auf der Streamingplattform Joyn ausgestrahlt. Die ersten beiden Folgen sind bereits abrufbar und „versprechen“, dass die Deutschen den Österreichern in nichts nachstehen werden.

Nachdem sich die ersten Promi-Paare schon ein bisschen eingelebt hatten, bekommen sie noch einmal Zuwachs – und zwar von Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj, sie war Teilnehmerin der diesjährigen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“. Die beiden wussten nichts von ihrem Glück, dass sie „als Paar“ in das „Forsthaus“ einziehen werden. Im Auto, das die beiden zur Lavanttaler Hütte brachte, hat es zwischen den beiden aber gleich „gefunkt“.

Dicke Lippe

Lohfink, die 2008 durch „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt wurde, möchte in der Realityshow „nichts trinken“. Ob es ihr gelingt, wird sich zeigen. Allzu gern wird nämlich ein Gläschen – hin und wieder zu viel – getrunken. Lohfink zählt aber sicherlich zu den „auffälligeren Bewohnerinnen“. Rein optisch hat sie sich mithilfe vom Beauty-Doc schon etwas verändert. Latifaj steht in Sachen Drama in „vorderster Front“. Sie riskiert auch gern mal eine dicke Lippe und weist TV-Promi Matthias Mangiapane, der mit seiner Mama Dagmar einzog, in den nächsten Folgen bald einmal zurecht. Was er sich natürlich nicht gefallen lässt, zählt Mangiapane ja auch ein bisschen zu den „Dramaqueens“.

Das Fitness-Influencer-Paar Cedric Beidinger und Hanna Annika kann den „ersten Rauswurf“ jedenfalls entspannt über sich ergehen lassen. Die beiden bewiesen Geschicklichkeit und gingen als Sieger beim ersten Spiel hervor und sind somit vor einem „Rausschmiss“ geschützt.

Der erste Rauswurf

Wer von den Hüttenbewohnern nominiert wird und gehen muss, ist in den nächsten Folgen zu sehen. Jeweils freitags werden weitere Folgen auf der Streamingplattform Joyn hinzugefügt. Das Gewinnerpaar erhält am Ende 25.000 Euro. Produziert wurde „Forsthaus Rampensau Germany“ von der „Madame Zheng Production GmbH“.