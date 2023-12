So schnell kann es gehen: Nachdem sich die Realitynovizen John Friedmann und Florian Simbeck alias „Erkan und Stefan“ vor dem ersten Rausschmiss bei einem Spiel noch retten konnten, waren es aber die beiden, die die Lavanttaler Hütte als Nächstes verlassen mussten. Das Glück hatte die beiden wohl verlassen, sie verloren beim „Rein-Raus-Spiel“ gegen Entertainer und Realitystar Sam Dylan, der mit der selbst ernannten „50+ Sinnfluencerin & Mutmacherin“ Nadine „Nana“ Miree bei „Forsthaus Rampensau Germany“ mitmacht.

In der Zwischenzeit ist die Lage in der Lavanttaler Hütte, die sich am Klippitztörl befindet, recht angespannt. Der Haussegen lag nicht nur bei Dylan und Miree schief, auch bei den Schwestern Jada und Joelina Karabas, die Töchter von Mallorca-Promi Danni Büchner, kam es nach einem Spiel zu einem heftigen Streit. Die beiden hatten sich nichts mehr zu sagen, ein Auszug war seitens Jada schon Thema. Nach ein paar weiteren Anfeindungen versöhnten sie sich aber wieder. Schlussendlich sind sie Schwestern, die „zusammenhalten und gemeinsam um die 25.000 Euro weiterspielen sollten“.

Erster Kuss

Harmonischer lief es hingegen zwischen Realityqueen Gina-Lisa Lohfink und Realitystar Diogo Sangre. Sangre, der als Verführer bei „Temptation Island“ mitmachte, wusste genau, welche Knöpfe er bei Lohfink drücken musste. Die beiden wurden von den Bewohnern auch für die kleine Auszeit nominiert und konnten sich so bei einem Picknick näherkommen. Die beiden lernten sich dadurch auch etwas besser kennen und es fiel recht bald der erste, sehr innige Kuss. „Es passt gut. Ich habe mein Lachen wieder gefunden“, meinte Lohfink. Dass die beiden sich wirklich toll finden, davon ist Partyschlager-Sängerin Jasmin Herren nicht allzu sehr überzeugt: „Das ist Bauerntheater, schlecht geschauspielert“, meinte sie. Immerhin sorgen jetzt Lohfink und Sangre für Gesprächsstoff in der Lavanttaler Hütte. Zuletzt war es Herren selbst, die mit ihrem jüngeren Lebenspartner, Philipp Bender, für Tratsch sorgte. Auch den beiden kauft das Verliebtsein nicht jeder so wirklich ab.

Der nächste Flirt

Realitytausendsassa Kevin „Flocke“ Platzer steht seinem Kumpel Sangre aber in nichts nach. So verbrachte auch er relativ bald die Nacht mit Elsa Latifaj, Teilnehmerin der diesjährigen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“. Natürlich haben die beiden nur im Bett gekuschelt, hin und wieder auch mal geknutscht. So wie ihre Bettnachbarn Lohfink und Sangre eben.

Zickenkrieg und Verletzungsgefahr

Dass Gina-Lisa Lohfink, Elsa Latifaj und die Karabas-Schwestern keine Freundinnen werden, zeigen die letzten Szenen. Außer Zickereien und Beleidigungen schenken sie sich nichts. Zu blöd, dass beide Paare „angesägt sind“ und das nur bei einem Spiel, das sie gewinnen müssen, wieder ändern können. Zu dem nächsten Spiel kann Lohfink aber nicht antreten: „Ich habe Angst, dass ich mich verletze und irgendetwas aufplatzt“, sagte Lohfink, die schon zahlreiche Beauty-OPs über sich ergehen ließ und deshalb nicht an gewissen Spielen teilnehmen kann. Immerhin wurde ja auch viel Geld investiert.