Am Dienstag ist die erste Prüfungstagsatzung im Privatkonkursverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am Bezirksgericht in Kitzbühel über die Bühne gegangen. Von den Gläubigern sind in Summe mehr als 35,6 Millionen Euro an Forderungen angemeldet worden. 23,1 Millionen Euro wurden letztlich vom Insolvenzverwalter anerkannt. Hauptgläubigerin im Insolvenzverfahren gegen den früheren Finanzminister (2000 bis 2007) ist die Republik Österreich. Zum einen geht es um 12,9 Millionen Euro an Schadensersatz aus dem Buwog-Strafverfahren. Zum anderen besteht eine Steuerforderung der Finanz über 10,1 Millionen Euro. Entscheidend wird die zweite Prüfungstagsatzung, die im Frühherbst stattfinden könnte. Denn dann soll über den Zahlungsplanantrag Grassers abgestimmt bzw. entschieden werden. Der Ex-Finanzminister hatte eine Entschuldung über eine Barquote von 3 Prozent bzw. 700.000 Euro innerhalb von zwei Wochen durch Mittel von „dritter Seite“ angeboten.

Zustimmung der Republik nötig

Eines ist jedenfalls klar: Für die Annahme des Zahlungsplans und die von Grasser angestrebte Entschuldung braucht es die Zustimmung des Hauptgläubigers Republik Österreich. Und hier könnte Ungemach für Grasser drohen: Denn mit der Schadenersatzforderung aus der Buwog-Causa verfügt diese über einen Anspruch, der im Falle einer Ablehnung des Zahlungsplanvorschlages folgendes bedeutet: Im dann stattfindenden Abschöpfungsverfahren würde es keine Restschuldbefreiung für Grasser geben. Denn Schulden aus Straftaten sind davon ausgenommen. Das heißt: Die 12,9 Millionen Euro an Forderungen hätte Grasser bis zum Eintritt der Verjährung – die Frist beträgt 30 Jahre – weiter „am Hals“. Die Restschuldbefreiung wird ihm nur erteilt, wenn der Zahlungsplan von der „Kopf- und Summenmehrheit“ der Gläubiger angenommen wird. Verhandlungen Grassers mit der Finanzprokuratur, Anwalt und Rechtsberater der Republik werden also notwendig sein. Doch ist eine Zustimmung seitens der Republik unter diesen Umständen überhaupt denkbar?

Peschorn: „Karten sind noch nicht alle auf dem Tisch“

Am Mittwochabend äußerte sich der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, erstmals in der ZiB2 zu dieser entscheidenden Frage und machte klar, dass die Republik an ihren Forderungen festhalten wird, auch wenn es ein Angebot gebe. Er betonte: „Wir wollen immer alles, die Republik hat ein Recht auf diese Beträge.“ Das eine seien die Abgaben, „auch andere Menschen müssen in Österreich Abgaben zahlen und wenn sie es nicht zahlen, wird es zwangsweise eingetrieben“, so der oberste Anwalt der Republik. Das gelte auch für die Forderung von fast 13 Millionen, die aus der strafrechtlichen Handlung bei der Buwog resultiert, „da gibt es ganz besondere Regeln“. Peschorn betont, dass die Verwertung der Vermögensgegenstände vom Masseverwalter noch vorangetrieben werden müsse, „insbesondere in Liechtenstein“. Peschorn: „Die Karten sind also noch nicht alle auf dem Tisch.“ Zudem „haben wir eine ganz große Landkarte vor uns, wir haben ja Ansprüche von rund zwei Milliarden Euro abzuwehren“, verweist Peschorn auf eine Forderung der CA Immo, in der Buwog-Causa damals unterlegener Bieter, die gegen die Republik geltend gemacht werden – „mit der Behauptung, dass Karl-Heinz Grasser diese damals als Finanzminister geschädigt“ habe, weil sie im Bieterprozess unterlegen ist. „Das muss man alles ins Kalkül ziehen, da gibt es keinen Spielraum dafür.“

„Mit aller Energie versuchen, die Rechte der Republik durchzusetzen“

Es sei Aufgabe des Masseverwalters Dingen wie etwaigen Vermögen, etwa in Liechtenstein, nachzugehen. „Wenn es Hinweise gibt, dann muss man natürlich nachschauen.“ Ist es realistisch, dass der 57-jährige Grasser noch einmal 13 Millionen Euro verdient? „Die Frage stellt sich für uns nicht, für uns stellt sich die Frage, wie wir die 13 Millionen Euro eintreiben können und da gibt es noch drei Personen, die mithaften. Das ist noch nicht entschieden. Wir werden mit aller Energie und Akribie versuchen, die Rechte der Republik durchzusetzen.“

Hausarrest und bei Kitzbüheler Unternehmen beschäftigt

Grasser befindet sich nach seiner rechtskräftigen Verurteilung im Buwog-Prozess zu vier Jahren Haft und einem siebenmonatigen Gefängnisaufenthalt derzeit übrigens in elektronisch überwachtem Hausarrest. Er geht einer Arbeit nach und ist mit 35 Wochenstunden bei einem Unternehmen in Kitzbühel beschäftigt – seinem Wohnort seit vielen Jahren. Er verrichtet dort „administrative und assistierende kaufmännische Tätigkeiten“, wie es heißt. Das Einkommen sei „eher bescheiden“, werde aber seinen „aktuellen Möglichkeiten“ gerecht.