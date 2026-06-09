„Mein Traum war es immer, mich irgendwann selbstständig zu machen“, erzählt Christian Tatschl von der Firma „Holzbau Tatschl“

am Sonnhalberweg 7 in Wolfsberg. Am 1. März 2023 machte sich der mittlerweile 32-Jährige selbstständig. Damals noch mit einem Mitarbeiter – mittlerweile zählt er sechs Leute zu seinem Team. Aufträge erledigt er von Klagenfurt bis Graz; in Unterkärnten bearbeitet er einige Projekte. Angeboten wird alles im Bereich Holzbau. Dazu zählen Terrassenüberdachungen, Carports, Holzriegelbau, Massivbau, Um- und Zubauten, thermische Sanierungen, Terrassenböden oder Fassaden – „einfach alles Mögliche“. Von der Planung bis hin zur Ausführung und Baubegleitung kann und darf er alles bei einem Projekt umsetzen.

Christian Tatschl ist seit März 2023 selbstständig © KLZ / Eva Kapeller

Bereits in der Volksschule wusste er, dass er irgendwann einmal diesem Beruf nachgehen wird. „Es war einfach schon immer mein Traumberuf. Das habe ich sozusagen in die Wiege gelegt bekommen, denn mein Papa war bereits Zimmerer“, erzählt Tatschl. Im Jahr 2009 begann seine Lehre zum Zimmerer, danach folgte die Meisterschule in Salzburg, die er als Holzbaumeister mit dem Meisterbrief abschloss.

So werden die neuen Räumlichkeiten aufgeteilt sein © KK/Privat

Nach drei Jahren Selbstständigkeit wagt Tatschl nun den nächsten Schritt. Für rund eine Million Euro erweitert er seinen Betrieb mit einer neuen Produktionshalle. Aus zirka 300 Quadratmetern Fläche werden danach rund 900 Quadratmeter. „Es kommt ein großes Lager für Holz und Materialien dazu, wobei in der neuen Halle auch die Produktionsschritte erleichtert werden. Ergänzt wird der Ausbau mit neuen Büroflächen“, so der Holzbaumeister.

So werden die neuen Räumlichkeiten aufgeteilt sein © KK/Privat

Das Besondere an den Büroräumlichkeiten ist, dass diese auch für Externe vermietet werden. Dabei handelt es sich um vier Büros mit einer Größe von 20 bis 30 Quadratmetern, der Preis beläuft sich auf zirka zehn Euro pro Quadratmeter. Anmelden können sich Interessierte bereits jetzt. „Bis Ende des Jahres sollten die Mietbüros dann auch fertiggestellt sein“, sagt Tatschl, der unter der Nummer 0664 75139755 für Anfragen erreichbar ist.

Warum er sich für den Ausbau entschieden hat? „Die Nachfrage für Zu- und Umbauten oder Aufstockungen wird immer größer. Das Wachstum ist da. Die aktuelle Produktionshalle ist einfach zu klein.“ Ab Herbst möchte er gerne ein bis zwei Lehrlinge aufnehmen und bald, wenn möglich, auf bis zu zehn Mitarbeiter aufstocken. „Lehrlinge auszubilden ist etwas, das ich gerne machen wollen würde. Es gefällt mir einfach, die eigene Erfahrung weiterzugeben und dass das Handwerk aufrechterhalten wird. Vor allem der händische Abbund, ganz ohne Maschinen, so wie wir es machen“, betont Tatschl.

Der Baustart für das 1-Millionen-Euro-Projekt soll im Juli dieses Jahres über die Bühne gehen. „Ende des Jahres sollte der Umbau fertig sein. Zumindest die Innenräume“, blickt Tatschl motiviert auf das Projekt. Geplant wurde der Neubau natürlich von Tatschl selbst, auch die Umsetzung wird der Holzbaumeister mit seinem Team gestalten, „bis auf die Betonarbeiten“. Alles in allem schaut er positiv auf den Bau mit dem Material Holz. „Es ist ein natürliches Material und geht auch schneller. Man merkt schon, dass immer mehr aus Holz gebaut wird.“