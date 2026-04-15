Franky Wastl ist in Sachen Gastronomie in Unterkärnten kein Unbekannter. Vor 20 Jahren hat der 39-jährige Bleiburger mit dem Stefanhof in Moos/Blato begonnen. Es folgten das City Café in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom, das er heute noch ebenso innehat wie die Gastronomie im Freibad in Bleiburg/Pliberk. Am Bleiburger Wiesenmarkt ist er ebenfalls vertreten. Zwei Jahre betrieb er das „Rumpelstilzchen“ in St. Kanzian. Und jetzt entsteht unter seiner Ägide – gemeinsam mit seinen Partnern Tamara Vogl, Nico Glanz, Patrick Radocha und Johannes Stefitz – eine neue attraktive Einkehrmöglichkeit für Jung und Alt im Herzen von St. Kanzian an der Westuferstraße des Klopeiner Sees. Ehemals „Filou“, später „Enjoy“, wird Wastl Mitte Mai das „Sunset Klopeiner See“ eröffnen.

Täglich geöffnet

Noch befindet sich dort eine Baustelle: Es wird eifrig gearbeitet, die Räumlichkeiten werden im Innen- und Außenbereich komplett renoviert, ein neues Ambiente soll geschaffen werden. „Wir wollen eine Bar in drei Bereichen schaffen: Im Freien eine Cocktail-Lounge mit Überdachung und Hintergrundmusik, im Inneren eine Disco als Party-Mittelpunkt mit DJ und zusätzlich eine Rock-Bar für entspanntes Fortgehen, um hier den Abend zu genießen“, sagt Wastl.

Das „Sunset“ wird sieben Tage pro Woche geöffnet sein, von Montag bis Samstag ab 17 Uhr bis 2 Uhr früh, an Sonntagen schon ab 14 Uhr bis Mitternacht. Angeboten werden nur Getränke „von guter Qualität und zu fairen Preisen“, führt Wastl aus. Das Lokal ist barrierefrei gestaltet. Auch Themen-Partys sollen möglich sein. Zwischendurch will Wastl Live-Musik anbieten.

Das Haus hat eine lange Geschichte. Seinerzeit gab es hier sogar ein Kino, später zog eine Pizzeria ein. Jetzt soll das „Sunset“ für neues geselliges Leben für Urlauber und Einheimische am Klopeiner See sorgen. Geöffnet ist es bis Ende September.