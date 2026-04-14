Erstmals laden die Gemeindebücherei und die Bibliothek des Slowenischen Kulturverbandes in Eberndorf am Freitag, dem 17. April, von 15 bis 19 Uhr zu einem gemeinsamen Tag der offenen Bibliotheken/Dan odprtih knjižnic ein. Die Veranstaltung findet in der Bücherei der Gemeinde im Stift Eberndorf und in der slowenischen Bibliothek im nahen Kulturni dom statt. Parallel dazu findet ein Bio-Jungpflanzenmarkt statt, der vom Bio-Hof Hart 7 mit Irina Schaltegger angeboten wird. „Es gibt Karfiol, Paprika, Lauch, Tomaten oder Fenchel aus unserer eigenen Produktion“, sagt Schaltegger, die auch ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Bücherei des Stiftes ist.

12.000 Bände

Im Mittelpunkt des Nachmittags stehen allerdings die Bücher. „Die Gemeindebücherei existiert seit 1947, als man mit hundert Büchern begonnen hat. Inzwischen umfasst das Angebot rund 12.000 Bände. Es gibt auch laufend Neuankäufe. Vor allem aber wollen wir den Wünschen unserer Leser entsprechen“, sagt Leiterin Dagmar Schirnik. Belletristik und Krimis sind in erster Linie gefragt. Auch viele Kinderbücher findet man in den Räumen im Erdgeschoss des Stiftes, die jedoch weniger angenommen werden. „Viele Schulen haben ja eine eigene Schulbibliothek. Und leider wird auch weniger gelesen“, erklärt Schirnik, die in der Nutzung einer öffentlichen Bibliothek einen Beitrag zur Nachhaltigkeit sieht: „Man unterstützt den Umweltschutz, wenn man nicht ständig Bücher kauft, sondern sie ausleiht.“

Die Bibliothek des Slowenischen Kulturverbandes kann übrigens auf ein bemerkenswertes Gründungsdatum zurückblicken. Sie wurde 1906 ins Leben gerufen und umfasst heute Bücher in slowenischer Sprache sowie zweisprachige Ausgaben. In der heutigen Form findet man sie seit 2021, geöffnet ist sie regulär einmal in der Woche am Freitag von 16 bis 18 Uhr. Im Stift kann man sich am Dienstag (9 bis 11 Uhr und 15 bis 19 Uhr) und Freitag (14 bis 17 Uhr) mit Lektüre eindecken.

Bei Tag der offenen Bibliotheken kommen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz. Wer bei der Rätselrallye gewinnt, erhält ein kleines Geschenk. Kaffee und Kuchen laden zum Plaudern und Verweilen ein.