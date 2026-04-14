Meeresbiologen in Kroatien stehen vor einem Rätsel: Ein Monrovia-Doktorfisch, der eigentlich in tropischen Atlantikgewässern zu Hause ist, taucht plötzlich vermehrt vor der kroatischen Küste auf – ausgerechnet in einem der kältesten Meeresabschnitte des gesamten Mittelmeers.

Erstmals wurde der Doktorfisch im Jahr 2024 in der Kvarner-Bucht nahe der Küstengemeinde Kostrena gesichtet. Schon dieser Nachweis galt als ungewöhnlich. Eine weitere Beobachtung in Rijeka wirft nun aber Fragen auf. Meeresbiologe Marcelo Kovačić vom Naturhistorischen Museum in Rijeka erklärte gegenüber dem kroatischen Rundfunk HRT: „Der Fund aus dem Jahr 2025 deutet darauf hin, dass diese tropische Art möglicherweise in der nördlichen Adria überwintert hat – in einem der zwei kältesten Teile des Mittelmeers, was seltsam wäre. Die andere Möglichkeit ist ein mehrfaches Eindringen des Fisches, was ebenfalls ungewöhnlich ist, vor allem weil alles auf einem kleinen Raum im Küstengebiet von Kostrena passiert.“

Aus Aquarium freigesetzt?

Dass der Doktorfisch eigenständig aus dem tropischen Atlantik in die nördliche Adria gelangt ist, halten Experten für äußerst unwahrscheinlich. Stattdessen wird vermutet, dass das Tier möglicherweise aus einem Aquarium freigesetzt wurde. Auffällig ist zudem, dass nicht nur diese Art plötzlich in der Region auftaucht. Laut Kovačić wurden in der nördlichen Adria zuletzt drei weitere bislang unbekannte Arten registriert. Auch die Sichtung einer seltenen Hai-Art sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit unter Forschern.

Scharfer, klingenartiger Stachel

Vorsicht ist beim Umgang mit dem Monrovia-Doktorfisch geboten, warnen Forscher. Das Tier besitzt einen scharfen, klingenartigen Stachel an der Schwanzwurzel, der Verletzungen verursachen kann. Wissenschaftler rufen daher Fischer, Taucher und Urlauber dazu auf, Sichtungen zu melden.