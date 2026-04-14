Kooperationen mit Stars wie Kate Moss oder Beyoncé haben in London immer wieder für lange Schlangen vor den Geschäften gesorgt, und auch sonst ist die Marke „Topshop“ seit den 1960er-Jahren eine der beliebtesten in Großbritannien – und auch weltweit, wo es die erschwingliche, junge Damenmode in vielen Geschäften und natürlich online zu kaufen gab. Nach einer Krise im Nachhall der Pandemie und der Übernahme durch den Onlinehändler Asos verschwanden die Kleidungsstücke in den letzten Jahren aus den Regalen.

Mittlerweile hat Asos „Topshop“ aber abgetreten, ein Joint Venture von Bestseller und Heartland (Dänemark) machte ein großes Comeback online und auch im stationären Handel möglich. Auch in Österreich ist die Marke wieder zurück – und bei Kastner & Öhler in Graz sowohl im Onlineshop als auch im Geschäft erhältlich. „Mit Kastner & Öhler haben wir einen starken Partner gefunden, um Topshop in Österreich wieder stationär erlebbar zu machen“, sagt Country-Manager Thomas Ott (Bestseller). Dass unsere Marke nun in der Grazer Sackstraße vertreten ist, ist für uns ein besonderer Schritt und ein starker Auftakt für das Österreich-Comeback.“

K&Ö-Gigasport-App hat bereits 125.000 Nutzende

Eine erfolgreiche Bilanz zieht man bei Kastner & Öhler und Gigasport derzeit auch anlässlich des ersten Geburtstags der eigenen App: Diese habe die Erwartungen deutlich übertroffen. Schon jetzt läuft ein Viertel der Online-Umsätze von Kastner & Öhler in Österreich und ein Fünftel jener von Gigasport über die App.

„Unsere App ist im Alltag vieler Kundinnen und Kunden angekommen“, freut sich Vorstand Martin Wäg: „Sie verbindet Einkaufen, PlusCard, Gutscheine und Service in einer Anwendung und macht das Einkaufserlebnis deutlich einfacher. Dass wir schon nach einem Jahr mehr als 125.000 Kundinnen und Kunden erreicht haben, zeigt sehr klar, dass dieses Angebot echten Mehrwert bietet.“ Seit Ende November 2025 ist die App auch in Ungarn, Slowenien, Kroatien, der Slowakei und Tschechien verfügbar.

Neu ist eine All-in-One-Lösung, die stationären und digitalen Handel noch enger miteinander verbindet. Kundinnen und Kunden können direkt in der App shoppen sowie Gutscheine und Aktionen abrufen, ihre PlusCard digital nutzen, Kaufhistorie, Kassenbons und Kundenstatus jederzeit einsehen.