Das Konkursgericht beschäftigt sich seit Dienstag, 14. April, mit dem Klagenfurter Unternehmen MNE Transport e.U., dessen Inhaberin Ana Obradovic-Ljuca ist und dessen Firmensitz sich in der Karl-Truppe-Straße in Klagenfurt-Viktring befindet. Das gibt der Kreditschutzverband KSV1870 bekannt.

Wie der Name schon verrät, wird das Gewerbe der Kleintransporte betrieben. Ein Gläubiger hat den Konkursantrag eingebracht. Aktuell liegen dem KSV1870 noch keine detaillierten Informationen im Zusammenhang mit den Schulden oder einem vorhandenen Vermögen vor. Unklar ist derzeit auch noch, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Geklärt werden muss ebenfalls, ob Dienstnehmer von dem Konkurs betroffen sind.

Forderungen können gestellt werden

Ab sofort können etwaige Gläubigerforderungen bis zum 18. Mai (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 oder den AKV angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Andreas Nowak bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 1. Juni statt.