Nur knapp ein Jahr lang konnten Burger-Liebhaber im Restaurant „Freigeist“ in Klagenfurt Burger und Pommes genießen. Denn Ende Feber des Vorjahres kam nach einem Konkurs das Aus. Seitdem erinnerte nur noch die Aufschrift an die kurze „Freigeist“-Ära. Jetzt allerdings, wiederum ein Jahr später, erwacht das Lokal zu neuem Leben.

Verantwortlich dafür zeigt sich Sameer Noori. Der gebürtige Afghane will künftig seine Gäste im „Top Burger“ kulinarisch mit Burger, Bowl, Steaks und Salaten verwöhnen. Der 33-Jährige bringt jede Menge gastronomische Erfahrung mit. Bereits in seiner alten Heimat Afghanistan betrieb er ein Lokal. Vor zehn Jahren kam Noori nach Österreich und sammelte zunächst in Wien erste Erfahrungen im Geschäft mit Burgern. In jüngster Vergangenheit war er im „Le Burger“ in seiner neuen Heimat in Klagenfurt engagiert, konnte dort Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen sammeln – von der Küche bis zum Service.

33-Jähriger erfüllt sich einen Traum

„Es war schon lange mein Traum, mein eigenes Lokal zu haben“, erklärt der Jungunternehmer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. In den ehemaligen „Freigeist“-Räumlichkeiten am Kardinalplatz 8 hat er sich vor wenigen Tagen mit einem Soft-Opening diesen Traum erfüllt und den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. „Ich möchte, dass mein Lokal den Geschmack und die Wünsche der Menschen trifft“, erzählt der Gastronom. Dabei setzt er nicht nur auf klassische Burger, sondern lässt in diesem Zusammenhang seiner Kreativität freien Lauf.

Die klassischen Burger gibt es mit verschiedenen Buns (Brioche, dunkel oder glutenfrei), Patties (Rindfleisch, Chicken, Kichererbsen, Rösti oder Soja), Toppings (Guacamole, Spiegelei oder Cheddar) sowie diverse Saucen. Auch Salate (Caesar-Salat für 8,90 Euro) oder Bowls (Chicken-Teriyaki-Bowl für 9,90 Euro) stehen auf der Karte. Eine weitere Spezialität des 33-Jährigen sind diverse Steak-Variationen. So gibt es ein Lamm-Steak für 25,90 Euro oder ein Rumpsteak für 15,90 Euro – jeweils mit diversen Beilagen. Als Vorspeisen werden hausgemachte Tortillas oder Pommes angeboten, als Snacks gibt es Chicken Nuggets, Zwiebelringe oder Mozzarella-Sticks.

Aktuell will Sameer Noori sieben Tage die Woche seine Gäste begrüßen. Unterstützt wird er bei seinem Projekt von drei Angestellten.