Der kroatische Tourismus ist auf den Hund gekommen und investiert in die immer größer werdende Zielgruppe der Urlauber mit vierbeiniger Begleitung: Auf dem Strand „Kupalište Hidrobaza“, unweit des schon bestehenden Hundestrandes, kündigt die Stadt Pula gemeinsam mit dem Tourismusverband, nach dem Sommer mit dem Bau eines Hundeparks beginnen zu wollen. Dieser soll auf einem bisher noch nicht erschlossenen Teil des beliebten Strandes entstehen.

Paradies für Hund und Halter

Die geschätzten Kosten des Projekts belaufen sich auf 500.000 Euro, wovon der Tourismusverband der Stadt Pula 200.000 Euro mitfinanzieren wird. Laut Tourismusverband der Stadt Pula soll der bestehende Hundestrand um zusätzliche Angebote für Hunde erweitert werden, um einerseits das Angebot für Vierbeiner zu vergrößern und andererseits die nutzbare Fläche zu erhöhen. Ein Paradies für Urlauber mit ihren Haustieren soll geschaffen werden: „Neben einheimischen Besuchern sollen auch Touristen mit Hunden mit einem attraktiven Angebot angesprochen werden, da heutzutage viele Menschen mit ihren Haustieren in den Urlaub reisen“, erklärte der Tourismusverband.

Die Stadt Pula betont, dass die Vorbereitungen für die Ausschreibungsunterlagen bereits laufen würden. Das Projekt sieht die Anlage eines Hundeauslaufgebiets mit einer Fläche von etwa 1.120 Quadratmetern für große Hunde und einen Bereich für kleine Hunde mit 780 Quadratmetern vor. Zusätzlich sei die Anlage einer zweiten Liegewiese dahinter vorgesehen. Die Bereiche sollen auch unterschiedliche Freizeiteinrichtungen für Hundebesitzer, Spielgeräte für Hunde und einen Agility-Parcours vorsehen.