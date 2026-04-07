Seit Monaten führt Sebastian Bohrn Mena seinen juristischen Feldzug gegen Hass-Poster auf Social Media: Er und seine Frau gehen gegen User vor, die gegen die beiden beleidigende, rufschädigende Kommentare posten. Und auch gegen die Medieninhaber der Facebook-Seiten, darunter – wie berichtet – auch die steirische FPÖ, die die Mario-Kunasek-Seite verantwortet. Die Seiten-Inhaber müssen die Postings löschen. Richter können anordnen, dass sie dazu auch eine Mitteilung posten müssen. Das blieb auch dem Landeshauptmann nicht erspart.

Zuletzt stand allerdings vor allem der rechte Publizist und Polemiker Gerald Grosz in Bohrn Menas Visier, weil bei dessen Postings in User-Kommentaren Hass und Diffamierungen an der Tagesordnung stehen. Die beiden waren lange Duellanten im TV-Format „Fellner Live“, jetzt läuft das Match nur noch vor Gericht weiter. Im Februar traf man sich in Graz bei einer Verhandlung vor Richter Christoph Lichtenberg. Ein dort angeklagter Pensionist hatte Bohrn Mena der Lüge bezichtigt. Es kam zum Vergleich: Der Pensionist zahlt 2000 Euro Kostenbeitrag und Entschädigung. Er postet überdies auf der Facebook-Seite von Grosz eine Erklärung über den Vergleich und nimmt seine Äußerung mit Bedauern zurück. Grosz sagt zu, dass das Posting einen Monat auf der Seite bleibt. Es könnte die letzte Amtshandlung Lichtenbergs in Bohrn Menas Prozessserie gewesen sein. Denn danach kam es zu einem „Match“ zwischen dem Kläger und dem Richter, das nun dazu führt, dass Bohrn Mena Lichtenberg ablehnen will und dazu schon den Antrag eingebracht hat.

Christoph Lichtenberg hat Bohrn Mena rechtliche Schritte angedroht © Jürgen Fuchs

Was dazu geführt hat? Nach dem Prozess postete Bohrn Mena den Ausgang des Verfahrens mit einem Vergleich, um den ihn der Richter gebeten habe. Darunter postete eine Userin: „Das ist doch ganz einfach. In der Justiz haben alle blaue oder schwarze herzerl in den Augen…“ Lichtenberg sieht in der Unterstellung, er agiere parteipolitisch, den Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt. Im Posting ist er zwar weder namentlich genannt, noch ist das Verfahren näher bezeichnet. Dennoch sei er erkennbar, argumentiert der Jurist und fordert Bohrn Mena auf, den Kommentar binnen drei Tagen zu löschen und hinkünftig ehrenrührige Kommentare zu seiner Person zu kontrollieren und sofort zu löschen. Sonst leite er rechtliche Schritte ein …

Eine Pointe voll Ironie, dass der Hass-Posting-Kläger just vom Richter seiner Verfahren solcherart in die Schranken gewiesen wird. Bohrn Mena betont, er könne gar nicht anders, als Lichtenberg als Richter abzulehnen: „Wenn der Richter selbst zum Ankläger wird, dann macht sich das Gericht angreifbar.“ Er betont aber auch: „Ich habe Angriffe auf die unabhängige Richterschaft, wie man sie insbesondere aus politisch rechten Kreisen kennt, immer abgelehnt und die Justiz gegenüber Unterstellungen, sie sei parteipolitisch gefärbt, stets vehement verteidigt.“ Bisher habe er „ausschließlich sehr korrekt arbeitende, gewissenhaft die Faktenlage prüfende Richterinnen und Richter erlebt.“ In diesem Fall sei aber eben der Anschein einer Befangenheit auszuschließen.

„Blutsauger“-Proess vertagt

Am Dienstag wären drei Verfahren angesetzt gewesen, darunter auch eine Klage gegen eine FPÖ-Politikerin aus Niederösterreich, die Bohrn Mena gleich selbst dazu eingeladen hat: „Und jetzt soll der BM mich klagen, der Blutsauger.“ Das ist ein Begriff, „der zum Kernvokabular der NS-Entmenschlichungspropaganda“ zählt, empört sich Bohrn Mena. Die Prozesse wurden vertagt. Man wartet auf die Entscheidung, ob der Richter abgezogen wird. Richter Lichtenberg war für die Kleine Zeitung nicht zu erreichen, die Sprecherin des Straflandesgerichts, Barbara Schwarz, erklärte auf Anfrage: „So ein Antrag wird dem Präsidium zur Entscheidung vorgelegt Lichtenberg bliebe bei Abzug viel erspart: Denn allein in Graz könnten Hunderte dieser Serie an Hass-Posting-Prozessen abzuhandeln sein.