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Alfred Lobnik
Redakteur Bundesland Steiermark
Hat in Graz Italienisch und Deutsch studiert und danach in Rom unterrichtet. Berichtet aus Gerichtssälen und ist Print-Editor des Lokalteiles.
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Dealer rechnen die Drogenmenge vor Gericht erfolgreich kleiner
von
Alfred Lobnik
Chronik
Ladendieb wollte am Hauptbahnhof Graz „die Verkäuferin küssen“
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Alfred Lobnik
Chronik
Fußball-Fan stand mit Nazi-Tattoo in Graz auf der Tribüne
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Alfred Lobnik
Chronik
Drei junge Räuber in Graz verurteilt: Komplize nicht strafmündig
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Alfred Lobnik
Chronik
Acht Kuriere einer Betrügerbande wurden in Graz verurteilt
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Alfred Lobnik
Chronik
Schwerer Alkoholiker drohte damit, Häuser anzuzünden
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Alfred Lobnik
Chronik
Schwede floh nach Drohnachrichten vom Grazer Footvolley-Turnier
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Alfred Lobnik
Chronik
Franzose ging mit Frau in Graz mit Wechseltrick auf Beutezug
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Alfred Lobnik
Chronik
Ungarin landet nach gewalttätigem Streit vor dem Richter
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Alfred Lobnik
Chronik
Gewalttätiger 30-Jähriger schlug im Rausch auf Lokalbesucher ein
von
Alfred Lobnik
Chronik
Oberlandesgericht Innsbruck hat Diversion im Betrugs-Prozess aufgehoben
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Alfred Lobnik
Chronik
Angeklagter hält seine Nazi-Postings selbst kaum mehr aus
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Alfred Lobnik
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