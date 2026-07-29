Obdachloser aus Automatengeschäft geworfen: Handgelenk gebrochen

Sohn des Ladenbesitzers wurde handgreiflich. Dem Gericht liefert er die Beweisvideos und hofft, eine Vorstrafe vermeiden zu können.

Es gibt sie doch, wenn auch aus budgetären Gründen in zu geringer Zahl: Nachwuchskräfte in der Justiz. Die Verhandlung am Straflandesgericht Graz wird von einer Richteramtsanwärterin geführt, Ausbildungsrichterin Verena Oswald überwacht die Vorgänge und greift nur bei Bedarf ein. Zufällig wird auch die Anklage in dieser Hauptverhandlung von einem Richteramtsanwärter vertreten, der gerade der Staatsanwaltschaft zugeteilt ist.

Der Sachverhalt ist relativ klar: Ein Grazer (29) wollte einen offenbar Obdachlosen „hinauskomplimentieren“, der es sich im 24/7-Automatengeschäft seines Vaters eingerichtet hatte. „Es war nicht meine Absicht, ihn zu verletzen“, beteuert der Sohn. Er hat selbst die Überwachungsvideos bereitgestellt, die die Szene zeigen: Er fordert den Mann auf, seine „Sachen“, also Kleidung und Schuhe, mitzunehmen. „Er hatte ja schon Hausverbot, aber er hat meinen Vater ignoriert und war vier Stunden später wieder da. Es stank nach Cannabis.“

In den Videos wird geschrien, der Kunde versetzt dem Angeklagten einen harten Stoß. Dieser packt ihn daraufhin am Arm und versucht, ihn hinauszuziehen. „Leider mit Gewalt“, räumt der junge Mann ein. Beide fallen zu Boden. „Ich vermute, er ist auf die Hand gefallen.“ Das erklärt das gebrochene Handgelenk. „Ich habe ihn nicht geschlagen oder sonst was.“ Auf Juristisch heißt das dennoch versuchte Nötigung und schwere Körperverletzung.

Er war in Socken unterwegs. Da rutscht man dann auch aus. — Angeklagter

Das Opfer hat nicht den Weg ins Gericht gefunden. Seine Aussage wird deshalb verlesen: Aus seiner Sicht war er im Shop, um zu essen, als er plötzlich beschimpft und hinausgezogen wurde. „Er wollte mir die Hand brechen, er schaffte es aber nicht.“ Die Krankengeschichte weiß es besser.

Ein Diversionsangebot vom Gericht

Zum Finalisieren übernimmt Richterin Oswald: „Das geht einfach nicht. Unser Rechtssystem funktioniert so nicht, dass Sie Ihr Hausrecht mit Gewalt durchsetzen.“ Aber genau für solche Fälle – Unbescholtenheit, geklärter Sachverhalt, geringes Verschulden, Verantwortungsübernahme – gibt es das Instrument der Diversion. „Damit wären Sie nicht vorbestraft.“ – „Das wäre ganz wichtig“, sagt der Angeklagte, der um sein berufliches Fortkommen bangt, dankbar.

Wenn er seine Geldbuße von 2000 Euro bezahlt hat, kann das Verfahren eingestellt werden. Guter Rat vom Gericht zum Abschied: „Das nächste Mal rufen Sie die Polizei.“