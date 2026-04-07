Seit 1. April gibt es den sogenannten Strom-Sozialtarif für einkommensschwächere Haushalte (Stromkontingent von 2900 Kilowattstunden um 6 Cent netto je kWh). Voraussetzung ist eine ORF-Beitragsbefreiung (Haushaltsabgabe). Laut Bundesregierung sollten mehr als 290.000 österreichische Haushalte von diesem Sozialtarif profitieren können.

Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich all jene volljährigen Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich die vom ORF-Beitrag befreit sind – und gleichzeitig eine der folgenden Leistungen beziehen: Pension, Pflegegeld, Beihilfen/Leistungen nach Arbeitsmarktservicegesetz, Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 oder Arbeitsmarktförderungsgesetz, Sozialhilfe, Leistungen im Rahmen eines Lehrverhältnisses oder Leistungen aufgrund von Gehörlosigkeit oder schwerer Hörbehinderung.

Für jene Personen, die schon von der ORF-Gebühr befreit sind, sollte der Sozialtarif ab 1. April grundsätzlich automatisch umgesetzt werden. Die ORF-Beitragsstelle (OBS) verschickte dafür im März auch bereits zahlreiche Schreiben dazu. Die Arbeiterkammer (AK) verwies aber darauf, dass es „in einzelnen Fällen nötig sein kann, fehlende Daten, etwa die Zählpunktnummer, nachzureichen“. Bei Haushalten mit einer bestehenden EAG-Kostenbefreiung (Erneuerbaren-Förderpauschale, Erneuerbaren-Förderbeitrag) oder einer EAG-Deckelung liegen diese Informationen bereits vor, lautete die Information aus dem Ministerium. Der Sozialtarif gilt für die Dauer der Befreiung vom ORF-Beitrag.

Aber wie können jene Personen, die derzeit nicht vom ORF-Beitrag befreit sind, herausfinden, ob man doch anspruchsberechtigt ist? Dafür gibt es einen eigenen „Befreiungsrechner“, über den man zunächst selbst prüfen kann, ob die Voraussetzungen erfüllt sind: online unter: obs.at/befreiungsrechner

Wer hat Anspruch auf eine Befreiung?

Wer ist anspruchsberechtigt? Einen guten Überblick bietet das Portal „oesterreich-gv.at“ . Dort heißt es u. a.: „Das Haushaltsnettoeinkommen aller im Haushalt lebenden Personen, darf eine bestimmte Grenze nicht überschreiten“, Anspruchsberechtigt sind Personen, die eine der folgenden Leistungen beziehen: Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, dem Arbeitsmarktförderungsgesetz oder dem Arbeitsmarktservicegesetz, Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld, Lehrlingsentschädigung/Lehrlingseinkommen, Pflegegeld, Studienbeihilfe/Schulbeihilfe, Sozialhilfe oder Leistungen aus sonstigen öffentlichen Mitteln (soziale Hilfsbedürftigkeit). Anspruchsberechtigt sind außerdem gehörlose Personen.

Ein Antrag auf Befreiung vom ORF-Beitrag kann dann ebenfalls mithilfe des „Befreiungsrechners“ (obs.at/befreiungsrechner) direkt auf der Website der ORF-Beitrags Service GmbH oder mit einem eigenen Formular (steht zum Download bereit) eingebracht werden. „Nach der Befreiung sollen die Stromlieferanten automatisch informiert werden. Der Sozialtarif soll ab dem folgenden Monatsersten automatisch über die Stromrechnung verrechnet und dort gesondert ausgewiesen werden“, so die Arbeiterkammer. Für Fragen hat die zuständige OBS eine Service-Hotline eingerichtet: 050 200 800 (Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr).