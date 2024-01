Seit „Forsthaus Rampensau“ ist der Bekanntheitsgrad der „Dieschgerbrentl“-Hütte gestiegen. Zuerst diente die rund 300 alte Hütte auf 1300 Metern Seehöhe am Klippitztörl als Kulisse für die ATV-Dreharbeiten. Mittlerweile wurde das österreichische Trash-TV-Format von den Deutschen abgekupfert. Nach der Ausstrahlung auf der Streamingplattform Joyn ist die deutsche Version seit Anfang Jänner auch auf ProSieben zu sehen. Es gibt bereits erste Hinweise, dass ATV auch heuer wieder drehen wird. „Es gibt eine Reservierung. Ob wirklich gedreht wird, weiß ich im März“, verrät die Vermieterin Birgit Druck.

Die Hütte, in der sich die Promis selbst versorgen, kann gemietet werden. Ganz auf Luxus muss aber nicht verzichtet werden. In der Hütte gibt es eine Sauna und auf der Terrasse einen Jacuzzi. Die Kameras, die bei den Dreharbeiten montiert sind, gibt es bei privaten Aufenthalten natürlich nicht. „Die Hütte war vorher schon gut gebucht. Durch die Ausstrahlung der Reality-Show gibt es aber schon mehr Anfragen“, so Druck. So wurde die Hütte von Eltern auch extra für die erwachsenen Kinder gebucht, da sie große Fans von „Forsthaus Rampensau“ sind. „Es gibt auch immer wieder Spaziergänger oder Autofahrer, die sich die Hütte kurz anschauen wollen“, verrät Druck.

Die Hüttengäste stammen vorwiegend aus Österreich und Deutschland. Im Februar ist diese bereits gut belegt. „Die Sommermonate sind schnell ausgebucht“, weiß Druck. Für neun Personen bietet die Hütte genügend Platz. „Ab zehn Personen wird es schon eng“, so die Vermieterin, die auch auf der Facebook-Seite der Hütte damit wirbt, Drehort von „Forsthaus Rampensau“ zu sein. „Ich bereue es nicht, die Hütte dafür zur Verfügung zu stellen. Es ist eine tolle, kostenlose Werbung.“