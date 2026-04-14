Als Josef Krisper früher mit dem Rad durch Gamlitz fuhr, kam er oft an genau jenem Standort vorbei, an dem er heute arbeitet. Schon damals sei es ein Traum von seiner Frau und ihm gewesen, dort einmal ein Geschäft zu eröffnen. „Dass das so aufgeht, hätten wir uns nicht gedacht“, sagt Krisper heute – 20 Jahre später.

Dass daraus ein gefragter Betrieb wurde, führt er auf viel Einsatz, Zeit und auch auf eine Portion Glück zurück. Gearbeitet wird im kleinen Team: gemeinsam mit seiner Frau Renate und der langjährigen Mitarbeiterin Sandra Skergeth. Eingekauft, gestaltet und entschieden wird zusammen – mit unterschiedlichen Zugängen und Geschmäckern.

Trauringe als Wachstumsmotor

Am stärksten entwickelt hat sich in den vergangenen Jahren das Geschäft mit Trauringen. Krisper fertigt diese gemeinsam mit den Brautpaaren direkt im Atelier.

Im Vorjahr waren es mehr als 300 Paare, die den Bund der Ehe mit einem selbst geschmiedeten Ring krönen wollten. Die Kundinnen und Kunden kommen aus der Steiermark, aus anderen Bundesländern und mittlerweile auch gar nicht selten aus dem Ausland ins Schmuckatelier nach Gamlitz.

Wert statt Wegwerfware

Josef Krisper ist Goldschmied – und denkt entsprechend langfristig. Schmuck solle nicht nur gefallen, sondern auch über Jahre und Generationen hinweg Bestand haben. „Gold ist quasi wie ein Sparbuch“, sagt er. Wer alte Stücke nicht aus finanzieller Not verkaufen müsse, solle sie deshalb eher behalten oder umarbeiten lassen.

Gerade in Zeiten stark steigender Edelmetallpreise bekommt das zusätzlich Gewicht: Krisper nennt für April 2026 einen Goldpreis von rund 131.000 Euro pro Kilo, 2006 seien es noch 16.000 Euro gewesen. Gold sei für ihn damit nicht nur Werkstoff für Schmuck, sondern definitiv eine beständige Wertanlage.

Goldschmuck unmittelbar vor dem Einschmelzen. Der anhaltend hohe Goldpreis lässt den Wert alter Schmuckstücke steigen © APA/Hochmuth

Verwurzelt in einer starken Region

Dass dieses Modell in Gamlitz funktioniert, ist für Krisper kein Zufall. Die Südsteiermark sei eine Region ohne Stillstand, geprägt von Tourismus und investitionsfreudigen Betrieben. Genau dieses wirtschaftliche Umfeld trage und fördere auch kleine, spezialisierte Unternehmen.

Privat ist Schmuck für Josef Krisper weit mehr als wertvolle Zierde: Er selbst trägt Edelmetall, oft mit Leder kombiniert, und schenkt seiner Frau Renate regelmäßig eigens designte Stücke. „Das macht mir Freude – und der Gedanke dahinter ist ja, dass es einmal in die nächste Generation weitergeht.“