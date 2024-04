„Wenn man es genau nimmt, übe ich seit 2016“, sagt der frischgebackene österreichische Vize-Röstmeister Martin Kribitsch. Anno dazumal eröffnete der Villacher mit seiner Geschäftspartnerin Yvonne Krakolinig das Café „Kaffeemacher“ in der Italiener Straße. Von Anfang an gab es dort auch Kaffee aus selbstgerösteten Bohnen zu trinken. „Wenn es um den besten Kaffeegeschmack geht, dann zählen Qualität und Handwerk“, sagt Kribitsch, der bei den „Kaffeemachern“ den Teil des Röstens übernommen hat. Krakolinig ist Barista und derzeit als „Barista of the Year“ des Gastro-Fachmagazins „Rollin Pin“ nominiert.