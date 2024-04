Nach dem letzten „Queer-Talk“ in Oberdrauburg mit knapp 40 Teilnehmenden, kommt der Dialogabend, der der Aufklärung und Sichtbarkeit von LGBTQIA+ Themen in ländlichen Bereichen gewidmet ist, nach Spittal. Dank der Unterstützung der Stadträtin Almut Smoliner, gibt es am 25. April im Schloss Porcia eine Möglichkeit für alle Menschen aus der Umgebung, sich in einer vorurteilsfreien und offenen Atmosphäre über queere Themen informieren und austauschen zu können. LGBTQIA ist eine Abkürzung für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle/Transgender-, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen. „Oftmals sind Vorurteile der Grund dafür, dass bestimmte Gruppen keinen Platz in der Gesellschaft finden. Aus meiner Sicht sollte das in der heutigen Zeit aber keinesfalls mehr so sein. Daher unterstütze ich den QueerTalk in Spittal, der aufklärt und einen offenen Austausch ermöglicht”, so Smoliner, zuständige Referentin für Soziales und Bildung in Spittal.

„Jeder kann teilnehmen“

Zum „Queer-Talk“ werden drei Speaker aus der queeren Community oder Menschen mit einem starken beruflichen Bezug zu LGBTQIA+ Themen eingeladen, die im Rahmen der Veranstaltungen von ihren Erfahrungen und Eindrücken erzählen, aber auch für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen. Die Speaker des „Queer-Talks“ in Spittal sind Andrea Felsberger, Gleichbehandlungsanwältin der Gleichbehandlungsanwaltschaft Kärnten, Gerrit Stoxreiter, Mitglied des Veranstaltungsteams der Pride Spittal, und Robert Grollitsch, Mitarbeiter der Beratungsstelle Courage Klagenfurt.

Der Verein Heublumen möchte im Rahmen des Dialogabends in Spittal allen Personen, die daran teilnehmen, die Möglichkeit geben, sachlich zu diskutieren und Fragen an Menschen zu stellen, an die drei Speaker zu stellen. „Nach dem erfolgreichen Queer-Talk in Oberdrauburg im Oberen Drautal wollen wir als Verein auch weiterhin für queere Sichtbarkeit und Aufklärung in Kärnten arbeiten”, so der Pressesprecher der Heublumen, Sebastian Brandstätter.