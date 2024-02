Sichtbarkeit am Land schaffen, Menschen miteinander verbinden, Erfahrungen austauschen und aufklären – Das sind die Ziele der ersten queeren Podiumsdiskussion in Oberdrauburg. Veranstaltet wird der Abend vom Verein „Heublumen LGBTQAI+ Initiative“. LGBTQIA ist eine Abkürzung für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle/Transgender-, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen. Stattfinden wird das Ganze am 15. Februar von 18 bis circa 20 Uhr im Drauforum Oberdrauburg.