Der 45-jährige Spittaler Christian Kucher übernahm mit 1. April die Regionalleitung Süd-West der Aktuell-Gruppe, einem der größten Versicherungsvermittler Österreichs. Kucher ist seit 26 Jahren in der Versicherungsmaklerbranche tätig und führte als Managing Director Business & Development über viele Jahre die Niederlassungen Kärnten und Salzburg eines Großmaklers. In enger Zusammenarbeit mit den Niederlassungsleitern wird Kucher nun für die Aktuell-Gruppe die Standorte Oberösterreich, Kärnten, Steiermark und Tirol weiter ausbauen. In seinen Verantwortungsbereich fallen HR-Agenden, die Pflege und die Weiterentwicklung des Kunden-Portefeuilles, der konstruktive Kontakt zur Versicherungswirtschaft und zu Branchenvertretungen sowie die Verhandlungen mit Versicherungspartnern und der Aufbau neuer Vertriebskooperationen.

Neben Michael Augustin, der im Vorjahr die Regionalleitung für Niederösterreich, Wien und das Burgenland übernommen hatte, ist Christian Kucher nun zweiter Regionalleiter der Aktuell-Gruppe. Beide berichten direkt an die Geschäftsführung. Sabine Ransböck, Geschäftsführerin der Aktuell-Gruppe: „Es freut mich persönlich sehr, mit Christian Kucher einen Branchenexperten und ambitionierten, sympathischen und positiv denkenden Menschen in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er fällt durch seine große Vertriebs- und Kundenorientierung auf und ist daher die Idealbesetzung für unser Unternehmen.“