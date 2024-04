Es war just der Großvater des heutigen Bürgermeisters Martin Lackner, der im Jahr 1960 den Grundstein für das Skigebiet Großglockner-Heiligenblut legte. Georg Lackner, damals selbst Bürgermeister der Gemeinde, gründete gemeinsam mit mutigen Heiligenbluter Unternehmern die Großglockner Seilbahn GmbH. Vier Jahre später sollte mit der Sektion „Heiligenblut bis zur späteren Mittelstation Rossbach“ der erste Sessellift in Betrieb gehen. „Lackner sagte damals, dass Heiligenblut eine Wertschöpfungsquelle für den Winter benötigt“, kann man in einem alten Protokollbuch nachlesen. 1965 folgte schließlich die Sektion bis zum Schareckgipfel, ein Jahr später ging die Sektion vom Schareck den Fallbichl hinab in Betrieb. Kleine Schlepplifte wie Tauern, Tafernig, Wallackhaus und Schulwiese brachte die Gemeinde in die Gesellschaft ein.