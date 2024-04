Die heurige Skisaison am Ankogel wäre beinahe ins Wasser gefallen. Nicht aber wegen der Schneeverhältnisse am Berg. „Mit diesen waren wir nicht unzufrieden“, betont Petr Nikl, der den Betreiber, die Tatry-Mountain-Resorts-Gruppe (TMR), vertritt. Vielmehr lag der Grund in finanziellen Problemen. Noch vor Saisonstart hatte die TMR-Gruppe angekündigt, das Skigebiet nicht öffnen zu wollen, weil es nicht wirtschaftlich zu führen sei. Nur durch einen Kraftakt von Vertreter des Tourismus, der Gemeinde und des Landes Kärnten sowie Grundbesitzern ist es gelungen, den heurigen Skibetrieb überhaupt zu sichern. Wie hoch der finanzielle Beitrag war, wurde nicht genannt.