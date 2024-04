„Was im Jahr 1964 mit einem Kräutergarten und 2000 Schilling Kapital von Alois und Mathilde Obweger als Vision begonnen hat, währt nun schon sechzig Jahre.“ Brigitta Baumann erzählt bei der 60-Jahr-Feier am vergangenen Wochenende von der Erfolgs-Geschichte des Familienbetriebes, die untrennbar mit den Wegbegleitern Willi Dungl und Baldur Preiml verbunden ist. Schon damals war den beiden der achtsame und wertschätzende Umgang mit der Natur wichtig. Anfang der siebziger Jahre wurde die Alpenrose in Obermillstatt zum ersten Bio-Hotel in Österreich. Mit Bio-Pionier Dungl und Trainer und Sportpädagoge Preiml, entwickelte das Hotel ein Angebot, das von Vollwertküche über Yoga-Kurse und Gesundheits-Seminare bis zu Naturkosmetik reicht. Als erstes Nichtraucherhotel Österreichs verzichtete die Alpenrose von Anfang an auch auf Radio- und TV-Geräte in den Zimmern. Strahlungsfrei ist das Hotel heute noch, denn in den Zimmern wird bewusst auf W-Lan verzichtet.