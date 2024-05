Dass die zwei ein Paar sind, war schon lange nicht mehr zu verheimlichen. Viele Fans gehen davon aus, dass es sogar nicht mehr lange dauern könnte, bis die Hochzeitsglocken läuten oder die Nachwuchsplanung beginnt. Am Mittwochabend beim Cup-Finale gab es einen weiteren gemeinsamen Auftritt. Schlagerstar Melissa Naschenweng zog abseits des Sports die Blicke auf sich. Das tat sie auch schon im Vorjahr. Nur kam sie heuer in Begleitung. Toni Gabalier, Bruder von Andreas und Willi, war einmal mehr an der Seite der Blondine zu sehen. Gemeinsam nahmen die beiden, übrigens in Begleitung von Jacques-Lemans-Chef und Burgherr Alfred Riedl, dann auf der Tribüne Platz. „Meine ganze Crew ist aus der Steiermark, die haben mich zum Sturm-Fan gemacht. Jetzt holen sie auch den Meistertitel“, sagte Naschenweng zur Kleinen Zeitung.

Video: Naschenweng, Kartnig & Co über den Sturm-Sieg

Dass das Rampenlicht nicht die Sache des jüngsten Gabaliers ist, ist eine der Eigenschaften, die die 33-Jährige so am Steirer schätzt. Daran ändern auch gemeinsame öffentliche Auftritte nichts. Naschenweng stand mit zahlreichen Fans und Promis vor der Kamera. Nur mit ihrem Toni, der als Sturm-Fan allen Grund zu jubeln hatte, sollte es kein gemeinsames Bild geben.