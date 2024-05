Namenstechnisch hat sich Andreas „Andi“ Müllmann wohl von den Werken seiner Tochter inspirieren lassen. Aus seinem alten Gasthaus „s‘Wirtshaus Müllmann“ wurde nun nämlich „s‘Bergbauern Wirtshaus“. „Nach einer neunjährigen Pause eröffnet mein Papa wieder sein Gasthaus“, schreibt die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng in ihrer Instagram-Story. „Dort hab‘ ich so viele schöne Jahre verbracht. Nachdem die Auftritte mehr wurden, hatte mein Papa keine Zeit mehr, nebenbei Wirt zu sein. Umso schöner, dass er jetzt neu startet“, freut sich die stolze Tochter, die verspricht: „Meine Bergbauernfamilie und ich werden dich unterstützen.“

Am Samstag, dem 18. Mai, wird große Eröffnung gefeiert. Ab 13 Uhr spielt die Trachtenkapelle Dellach/Gail, um 18.30 Uhr gibt‘s Unterhaltung mit „Die Wolayerseer“, Müllmanns eigener Band. Die Gäste sollen natürlich auch nicht verhungern und verdursten. Während es in der Gaststube Speisen à la Carte gibt, werden im Gastgarten Wiener Schnitzel und Hamburger serviert.

Tochter Melissa wird die Eröffnung allerdings eher verpassen, denn bei der Lesachtalerin fällt am selben Tag der Startschuss für ihre Bergbauern Open Airs, die 33-Jährige tritt in Uttendorf in Salzburg auf.