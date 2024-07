Zwei Starnächte (Generalprobe und Liveshow) sind nicht genug. Weil Bühne und Tribünen für die TV-Show schon bzw. noch stehen, nutzt der Kärntner Starnacht-Veranstalter ip-media das Areal in der Wörthersee-Ostbucht rund um die ORF-Sendung auch für Open-Air-Konzerte.

Den Auftakt macht die Matakustix-Show am Freitag. Die Kärntner Band um Matthias Ortner verspricht wieder einen „bunten Abend“. Heuer im schrägen Mix mit von der Party bzw. Partie: Ina Regen, Emely Myles, Fancy Chords, das Jugendblasorchester Lesachtal und der Kärntner 4Gesang.

Am Samstag gehört die Bühne Schlagerlegende Howard Carpendale („Hello Again“). Er ist seit sage und schreibe 45 Jahren als Sänger, Komponist und Entertainer erfolgreich. In der Wörthersee-Ostbucht tritt „Howie“ live mit seiner Band auf. Für das Konzert gibt es – übrigens wie für alle Events in der Arena – in der Starnacht-Arena noch Restkarten.

Am Sonntag lässt es mit Blick auf die schönste Badewanne des Landes dann wieder Andreas Gabalier krachen. Für den Steirer mit Zweitwohnsitz am Wörthersee ist das Konzert in der Starnacht-Arena, wie er seinen Fans bei der Premiere 2023 versprochen hat, „ein jährliches Heimspiel“.

Die TV-Kameras werden nach ein paar Tagen Umbau-Pause am 12. (Generalprobe) und 13. Juli (Live-Show) für ein schillerndes Jubiläum in Stellung gebracht: Zur 25. Starnacht am Wörthersee kommen u. a. Christina Stürmer, Melissa Naschenweng, Bülent Ceylan, Semino Rossi, Michelle, Thorsteinn Einarsson und Die Seer. Moderiert wird die TV-Sendung wieder von Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“ Hans Sigl.

Das Konzert-Finale in der Wörthersee-Ostbucht bestreiten am 14. Juli „Die Fantastischen Vier“. Thomas D, And.Ypsilon, Michi und Smudo gelten mit „Klassikern“ wie „MFG“, „Die Da!?!“ oder „Sie ist weg“ als Gründungsväter der deutschen Hip-Hop-Kultur und stehen nach 33 Jahren im Showbusiness immer voller Energie auf den Bühnen dieser Welt.

Fortsetzung folgt 2025. Zwei Konzerte sind schon fixiert: Melissa Naschenweng und Rainhard Fendrich.