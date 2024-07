„Symphonisch in Schönbrunn“ heißt das neue Live-Album von Austropop-Legende Rainhard Fendrich. Und er hat sich damit sogar in den Charts zurückgemeldet.

Jetzt ist es auch fix, dass Rainhard Fendrich am 6. Juli 2025 in der Wörthersee Ostbucht in Klagenfurt ein Open-Air-Konzert geben wird. IP-Media holt Fendrich nach Kärnten, der sein 45-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Beim Konzert in Klagenfurt werden Hits wie „Tango Korrupti“ sicherlich nicht fehlen.

Tickets gibt es ab 5. Juli 2024 auf der Website von IP-Media.