250 Prozent Plus an Abrufen auf der Streamingplattform Spotify, der Einstieg in die Top 3 auf iTunes. Der derzeit urlaubende Künstler, der bald ein neues Album herausbringt und eine Tournee zu seinem 70. Geburtstag vorbereitet, hat sogar eine Videobotschaft für das österreichische Fußballteam aufgenommen. Rainhard Fendrichs „I am from Austria“, das ohnehin seit vielen Jahren ständig da ist, wenn es etwas zu feiern gibt, ist so da wie noch nie. Die Fans singen es sozusagen in Dauerschleife.