Nach dem EM-Sieg der Österreicher im Match gegen die Niederlande dröhnte es durch das Münchner Olympiastadion. 25.000 Fans sangen voller Inbrunst „I am from Austria“, die geheime Österreich-Hymne von Liedermacher Reinhard Fendrich aus dem Jahr 1989. Im Gegensatz zur offiziellen österreichischen Bundeshymne kennt diesen Text nämlich wirklich jede und jeder.

Und nicht nur der österreichische Fußball, auch das Lied feiert neuerdings eine Wiederauferstehung der besonderen Art. Reichte es nämlich 1990 gerade für Platz sechs in den Austria-Top-40, kletterte es aktuell auf Platz drei in den iTunes-Charts. Fendrich garnierte den Triumph der Kicker auch noch mit einem Motivationsvideo, das auf den Videoleinwänden im Stadion vor den Spielen im Düsseldorf und Berlin lief und wohl auch am 2. Juli in Leipzig gezeigt wird: „Liebes Nationalteam. Da ist der Rainhard Fendrich. Ich wollte euch nur sagen, dass ich euch ganz fest die Daumen drücke. Ihr seid spielerisch stark. Ihr seid mental stark. Ihr hab gezeigt, dass ihr Tore schießen könnt. Und das Publikum und die Fans im Stadion werden so laut sein, dass alle am Schluss wissen: We are from Austria! Go for it.“

Nächstes Jahr feiert Fendrich seinen 70. Geburtstag (am 17. Februar) und sein 45-jähriges Bühnenjubiläum, das er mit einer neuen CD und einer Tournee feiern wird. Tickets dafür gibt es demnächst bei oeticket und ticket24.at.