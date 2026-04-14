Laut Zeugenaussagen war der Jugendliche ohne anzuhalten in die Kreuzung eingefahren: Bei einem Unfall zwischen einem Moped und einem Pkw in Deutschlandsberg wurde am Dienstagnachmittag der 16 Jahre alte Fahrer des Mopeds schwer verletzt.

Der Unfall passierte gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung der Fabrikstraße mit der Bahnhofstraße bzw. der Florian-Pojatzi-Straße. Eine Autolenkerin (53) war stadtauswärts unterwegs, als der 16-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Moped von der Pojatzi-Straße Richtung Bahnhof rollte. Er missachtete laut Zeugen das „Vorrang-geben“-Schild und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Dabei prallte er frontal in die linke Seite des Autos.

Nach der Erstversorgung durch einen „First Responder“, das Rote Kreuz und einen Notarzt wurde der schwer verletzte Jugendliche vom Notarzthubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.