Die Bundesasylquartiere in der Steiermark (Graz-Puntigam, Kindberg, Steinhaus am Semmering und Leoben) sind schon länger außer Betrieb. Kosten verursachen sie weiterhin. Nicht zuletzt, weil langfristige Mietverträge für diese Betreuungseinrichtungen abgeschlossen worden sind. Das summierte sich im Vorjahr auf 2,13 Millionen Euro, wie aus einer Anfragebeantwortung des Innenministeriums an die FPÖ (Bundesrat Peter Samt) hervorgeht.

Und die Mieten werden auch weiterhin zu entrichten sein: 466.350 Euro für Leoben im laufenden Jahr, 259.776 Euro für den Standort Semmering und 439.136 Euro für jenen in Kindberg. Hingegen fallen für „Graz-Puntigam als Containerstandort keine Mietkosten an“, teilte das BMI mit. Betriebs- und Instandhaltungskosten kommen freilich dazu.

Ruf nach Schließung

Laut Prognosen könnten im Jahr 2028 an Mieten 526.524 Euro (Leoben), 293.295 Euro (Semmering) bzw. 495.799 Euro (Kindberg) zu entrichten sein. Der steirische FP-Klubchef Marco Triller fordert „die endgültige Schließung dieser Quartiere“. Das wird aber nicht passieren, der Bund muss Vorsorgekapazitäten in der Hinterhand behalten, um im Fall der Fälle erneut Geflüchtete in den Quartieren zu versorgen.

Der Vertrag für das Quartier in Steinhaus am Semmering kann frühestens 2030 gekündigt werden. Der Vertrag für Kindberg läuft Ende 2027 aus. Jener für Leoben könnte hingegen jeweils zum Quartalsende gekündigt werden, wie aus einer Anfragebeantwortung zu den Asylbetreuungseinrichtungen aus 2024 hervorgeht.