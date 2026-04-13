Bei der 48. Lavanttal Rallye, bei der 92 Teams am 10. und 11. April bei 14 Sonderprüfungen ordentlich Gas gegeben haben, wurde bei der Sonderprüfung „Winkling-Reisberg“ bei Sprung Linderkreuz die Geschwindigkeitsanzeige entwendet, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet. „Falls jemand etwas beobachtet hat, bitte umgehend melden“, schreibt der Motorsportclub (MSC) Lavanttal als Veranstalter am Montagabend auf Facebook.

Das Facebook-Posting © Facebook

„Die Person, die die Geschwindigkeitsanzeige mitgenommen hat, wird gebeten, diese einfach wieder zum Linderkreuz zurückzubringen – es drohen keine Konsequenzen“, ist weiters im Posting des MSC Lavanttal zu lesen.

Holzstück auf Strecke geworfen

Doch die gestohlene Tempo-Anzeige ist nicht die einzige unerlaubte Aktion, die die 48. Auflage der Lavanttal Rallye überschattet. Im Zuge der Sonderprüfung Arlinggraben wurde ein Holzstück auf die Strecke geworfen, der sich nähernde Rallyewagen konnte mit Tempo 100 gerade noch ausweichen. Die Rennleitung brach die Sonderprüfung sofort ab.

Auto geschrottet

So sah der Wagen von Jürgen Rausch und Michael Lengauer nach dem Unfall aus © Facebook/Jürgen Rausch

Und auch eine Schrecksekunde nach einem Reifenplatzer am Wagen von Jürgen Rausch und Michael Lengauer endete am Freitag – zumindest für die Piloten – glimpflich. „Ich möchte mich bei euch allen für die zahlreichen Genesungswünsche und die vielen lieben Nachrichten nach unserem Ausfall bei der Lavanttal Rallye bedanken. Dem Chassis unseres Skoda Fabia geht‘s deutlich schlechter als meinem. Bis auf ein paar angeknackste Rippen und Prellungen ist alles ok“, schrieb der Wolfsberger Rausch am Samstag auf Facbeook: „Vor der letzten Freitags-Sonderprüfung konnten wir uns ex equo mit Simon Wagner an die Spitze setzen, ehe uns ein Druckverlust am linken Vorderrad bei Tempo 180 in die Wiese schickte.“ Simon Wagner hat schließlich die Lavanttal Rallye für sich entschieden.