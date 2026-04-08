Bereits zum 48. Mal findet am Wochenende die internationale „Lavanttal Rallye“ statt. Damit ist diese Veranstaltung die am längsten bestehende Rallye Österreichs und dokumentiert gleichzeitig mehrere Punkte: Erstens die Beharrlichkeit der Veranstalter des MSC Lavanttal, woraus zweitens immer wieder eine Rallye der österreichischen Superlative mit spannendem Verlauf hervorgeht, die sich deshalb drittens bei allen Teams großer Beliebtheit erfreut, woraus viertens ergo ein großes und interessantes, internationales Teilnehmerfeld folgt. Und damit geht natürlich fünftens immer großes Publikumsinteresse hervor, welches im Vorjahr auf 50.000 während der beiden Renntage geschätzt wurde.

Nicht mehr viele Lavanttaler Motorsportfans werden sich an die Anfänge in Form der einstigen legendären „Lavanttaler Mitternachtsrallye“ im Jahr 1977 erinnern. Damals startete man Samstag um 18 Uhr in Wolfsberg und fuhr bis in der Früh teils im Renntempo durch die Nacht, ehe Sonntag am Morgen der Sieger feststand. Die ersten Gewinner waren Hans Schönlieb/Bernd Tatschl mit einem BMW 2002 ti vom damaligen CAR Team Ferlach.

Tödlich verunglückt

Mit Klaus Russling und Achim Mörtl gab es später weitere Kärntner Sieger. Rekordpilot ist Raimund Baumschlager mit neun Siegen, vor Franz Wittmann sen. (5) und Raphael Sperrer (4). Seit etwa 2000 zählt die Rallye zur österreichischen Staatsmeisterschaft und auch zum internationalen Mitropa-Rally-Cup, der das Starterfeld erfreulich auffrischt, da er in vier Nationen gefahren wird. 2008 gab es leider einen negativen Höhepunkt: Der Niederösterreicher Herbert Breiteneder (54) ist nahe Prebl auf einer Sonderprüfung tödlich verunglückt, worauf die Rallye sofort abgebrochen wurde.

Untrennbar verbunden mit der Lavanttal Rallye ist der Name Gerhard Leeb, der als Obmann des ehemaligen MSC Wolfsberg über 40 Mal der Organisation vorstand. Er verstand es nicht nur die Aktiven, sondern auch hunderte freiwillige Helfer, die Behörden, die betroffenen Gemeinden und die Exekutive mit großer Umsicht zu koordinieren, sowie die unbedingt notwendige Unterstützung von Sponsoren zu generieren.

Gerhard Leeb © Kurt Forstner

Als sich der MSC Wolfsberg 2016 auflöste und Leeb als Obmann ausschied, wurde nahtlos der Motorsportclub (MSC) Lavanttal gegründet, der die Rallye übernahm und erfolgreich weiter führt. Die heurige Rallye ist nun die 48. Auflage und firmiert unter dem Titel 48. „Laser Hero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg/SG Toolbox“. Verantwortlich für die Durchführung der Großveranstaltung ist erneut das erfolgreiche Team um MSC-Obmann Helmut Klösch mit Patrik Hochegger, Gerald Winter und Siegfried Gabriel.

Helmut Klösch und der MSC organisieren die Rallye © Lukas Gigler

92 Teams haben sich für die rasante Lavanttal-Action am Wochenende angemeldet und werden für eine tolle Starterkulisse sorgen, darunter 39 Teilnehmer mit Kärntner Wurzeln. 14 Sonderprüfungen gilt es zu bezwingen. Heuer wurden übrigens Prüfungen aus den 1980er-Jahren reaktiviert (beispielsweise die Strecke Lading – Aichberg) und es wird auch wieder nachts gefahren.