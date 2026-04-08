Im Juni des Vorjahres war es soweit, in der B100 Pustertaler Straße in Lienz eröffnete einer der modernsten Spar-Supermärkte der Region. Mit „Marktplatz-Ambiente“, wie das Unternehmen stolz verkündete. Dem voran ging eine doppelt bewegte Geschichte. So war der Spar-Markt zuvor am nicht weit entfernten Brixnerplatz in der Friedenssiedlung beheimatet, wo er über Jahrzehnte Mittelpunkt des täglichen Lebens war – ehe er an die B100 siedelte. Das dortige Areal vis-à-vis der Falkenstein-Brauerei wiederum wurde vorher schon von Adeg und Billa genutzt. Auf rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche wartet seit der Spar-Neueröffnung ein Angebot von rund 10.000 Produkten.

Bis 18 Uhr ist das Geschäft am Samstag, 11. April noch geöffnet © Andre Schmidt

Kaum Frequenz mehr am Brixnerplatz

Diese üppige Auslage wird ab Samstag, dem 11. April, für rund drei Wochen ruhen. Der Grund sind erneute Umbaumaßnahmen. Diese gehen zurück auf einen Gemeinderatsbeschluss der Stadt Lienz aus dem September 2025. Dort gab man grünes Licht für ein Ersuchen der Osttiroler Siedlungsgenossenschaft (OSG), welcher die Liegenschaft in der Pustertaler Straße 13 gehört. Das Begehr der OSG: Auch die am Brixnerplatz befindliche Trafik sollte ihrem „großen Nachbarn“ hinterherziehen dürfen. „Die Trafik ist aufgrund der wirklich nicht mehr vorhandenen Frequenzen am Brixnerplatz quasi dazu gezwungen, ihren Standplatz zu wechseln“, so Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) damals zu den Mandataren.

Noch befindet sich die Trafik am Brixnerplatz in der Lienzer Friedenssiedlung © Andre Schmidt

Ein halbes Jahr später ist es soweit, das Tabakgeschäft packt die Umzugskartons, der Spar-Supermarkt wird entsprechend umgebaut. „Um unseren Kundinnen und Kunden ein unbeschwertes Einkaufserlebnis zu ermöglichen, erreicht man künftig den Spar-Supermarkt und die Trafik über einen Windfang. Links geht es zur Trafik und rechts zum Spar“, erklärt Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann die Maßnahmen und die rund drei Wochen andauernde Schließung. Auch die Fläche vor dem Geschäft wird angefasst: „Zudem errichten wir einen Parkplatzunterbau mit Oberflächenentwässerung, sodass eine kurze Schließphase leider nicht vermeidbar war. Wir eröffnen voraussichtlich am 4. Mai wieder.“ Dies dürfte dann sowohl für den Markt als auch für die Trafik gelten.

Zufriedenheit mit neuem Standort

Die Mitarbeitenden bei der Eröffnung im Juni 2025 © Spar / Lugger

Abgesehen vom neu gestalteten Eingang ändert sich im Inneren und damit beim „topmodernen Ladenkonzept“ nichts. Auch der Fokus auf Regionalität sowie die Betriebszeiten bleiben. Geöffnet ist das von der erfahrenen Marktleiterin Sabrina Herzig geführte Geschäft werktags von 6.50 Uhr in der Früh bis um 19 Uhr am Abend. Samstags ist eine Stunde früher Schluss um 18 Uhr. Generell zeigt man sich bei der Handelskette erfreut darüber, dass der Markt an der B100 gut angenommen wird. Berkmann: „Wir sind mit der Entwicklung des neuen Standortes sehr zufrieden.“