Eine Diskriminierung nach der Landung am Grazer Flughafen zieht nun weite Kreise. Konkret geht es um die Diskriminierung eines Ehepaars, dem im März die Mitnahme in allen dort geparkten Taxis verwehrt wurde. Der Grund: Das Ehepaar ist blind und war mit einem Assistenzhund unterwegs. Die Betroffenen wehrten sich daraufhin. So schildert es die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs in einer Aussendung.

Konkret ereignete sich der Vorfall am 13. März um 22.15 Uhr am Taxistand vor dem Terminal des Flughafen Graz. Die beiden Betroffenen wollten dort mit ihrem zertifizierten Blindenführhund, für den sie auch sämtliche Papiere und eine Decke bei sich hielten, in ein Taxi steigen.

Das Problem: Kein einziger Fahrer wollte die Kunden annehmen. Daher wendeten sich die beiden an die Taxizentrale. „Dort wurde behauptet, Assistenzhunde müssten als ‚Tiertransport‘ vorab angemeldet werden“, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Hilfsgemeinschaft.

Ehepaar wurde laut Schilderungen von Taxifahrern beschimpft

Als der Vorfall zur Beweissicherung dokumentiert wurde, hätte ein Fahrer zudem mit aggressiven Beschimpfungen und haltlosen Datenschutzvorwürfen reagiert, so die Schilderung. Gegen ihn wurde laut der Aussendung der Hilfsgemeinschaft eine Anzeige eingebracht.

Weiters wurden die Verstöße gegen das Gelegenheitsverkehrsgesetz, die Steiermärkische Personenbeförderungs-Betriebsordnung und das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz gemeldet.

Denn: „Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz sagt eindeutig: Dienstleistungen wie Taxifahrten müssen barrierefrei angeboten werden, ansonsten liegt eine Diskriminierung vor. Assistenzhunde müssen daher von Taxilenkerinnen und -lenkern mitbefördert werden“, betont Christine Steger, Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen, gegenüber der APA.

Klare Gesetzeslage: Diskriminierung als strukturelles Problem

Von der Hilfsgemeinschaft heißt es unterdessen, dass man derartige Diskriminierungen nicht nur von Menschen mit Blindenhunden kenne, sondern auch von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern.

Daher sehe man ein strukturelles Problem. Denn eigentlich ist die Gesetzeslage klar. Dass solche Vorfälle weiterhin passieren, zeige ein massives Defizit in Ausbildung, Sensibilisierung und Kontrolle.

Nun dürfte der Vorfall nicht nur für die Taxifahrerinnen und -fahrer ein Nachspiel haben, sondern zieht auch eine Kampagne der Hilfsgemeinschaft nach sich. Darin möchte man auf systematische Diskriminierung aufmerksam machen und so zukünftig solche Situationen vermeiden.

Schulungen und Sanktionen gefordert

Gefordert werden zudem verpflichtende Schulungen für Taxifahrer sowie Disponenten im Umgang mit Assistenzhunden, sowie eine kontrollierte Durchsetzung der gesetzlichen Beförderungspflicht, samt wirksamer Sanktionen.