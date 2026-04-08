Das Gras wachsen hören kann man vielleicht nicht, denn der Straßenlärm in der Münzgrabenstraße ist nach wie vor beträchtlich. Aber die ersten zarten Halme strecken sich bereits aus der Erde – da, wo sich bis vor Kurzem noch Autolenkerinnen und -lenker mit Benzin, Frostschutzmittel und Schokoriegeln versorgt haben.

Dass auf einem zentral gelegenen Grundstück mit Gewerbewidmung und bester Verkehrsanbindung nichts mehr nachgebaut wird, sondern ein Stück Wiese entsteht, das sieht man nicht alle Tage. „Da braucht‘s schon viel Idealismus dafür“, sagt Gerald Elsnegg. Seit 1963 stand auf dem Grundstück, das zum Grund seiner Baumschule und Firma für Gartengestaltung gehört, eine Tankstelle – als Zusatzeinkunft seines Vaters, der sich damals vorrangig um das Weingut der Familie in Gamlitz kümmerte und weniger Zeit für die Baumschule, was sich mit den nachfolgenden Generationen aber geändert hat.

„bp“ Österreich, das letztes Jahr auch bekannt gegeben hat, dass man den Verkauf des Tankstellengeschäfts in Österreich plant, hat den Standort mit Ende Oktober geschlossen – auch, weil es in der Fröhlichgasse gegenüber der Grazer Messe ebenfalls eine Tankstelle gibt. „Was mich sehr beeindruckt hat: Nicht nur die großen Tanks unter der Erde wurden von Baumeister Artika aus Kalsdorf im Auftrag von ‚bp‘ entfernt. Auch das Erdreich viele Meter darunter, das vielleicht gar nicht einmal kontaminiert ist, wurde ausgehoben und mit guter Erde wieder aufgefüllt“, schildert Elsnegg. Penibel durchgeführte Bodengutachten haben dann im Anschluss ergeben, dass keine Rückstände zurückgeblieben sind.

Viel positives Feedback

Nun soll wieder Gras über die Sache wachsen, im wahrsten Sinn des Wortes: Wenn die Wiese richtig angewachsen ist, soll das 980 Quadratmeter große Areal zum Schaugarten werden, der Grund bleibt aber Privatgrund. „Wir freuen uns auf das Grün und haben schon viel positives Feedback bekommen“, erzählen Elsnegg und seine Tochter Lisa.

Neben viel Idealismus müsse man sich so ein Projekt natürlich auch leisten können: „Denn die Tankstelle hat uns natürlich auch viel Geld eingebracht“, gibt der Gartengestalter und Gärtner zu. Dass das Grundstück mit der Entsiegelung später in „Grünraum“ umgewidmet und so für ihn entwertet werden könnte, nimmt er ebenfalls in Kauf. Die Gründe der schon seit Generationen bestehenden Baumschule – ein uralter, riesiger Nussbaum am Gelände zeugt von der Geschichte – reichen von der Münzgrabenstraße weit zurück bis zu den Inffeldgründen der Technischen Universität, die ihren Campus bis 2030 noch kräftig weiter ausbaut. Dass es hier auch lukrative Kaufangebote gegeben hat, ist kein Geheimnis, doch die Baumschule blieb als grüne Oase bestehen, in der auch immer wieder Eichhörnchen unterwegs sind, wie Tochter Lisa erzählt. Das soll sie auch bleiben – jetzt noch ein Stück mehr als zuvor.