Kilometerweit war die dunkle Rauchwolke am späten Dienstagnachmittag zu sehen. In der Gleisdorfer Innenstadt war es auf einem Dach eines Baustellengebäudes zu einem Brand gekommen, dadurch war eine Gasflasche explodiert.

Einsatzleiter Dominic Gatschnik und Kommandant Stefan Absenger von der Freiwilligen Feuerwehr Gleisdorf © KLZ / Nicole Stranzl

Die Explosion war im ganzen Stadtgebiet zu hören. Passanten, die sich zu dem Zeitpunkt der Explosion in der Innenstadt befunden hatten, strömten zum Einsatzort. Hundert Einsatzkräfte versuchten den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Beim Einsatz war äußerste Vorsicht geboten © Bfv Weiz

„Es war schon sehr herausfordernd. Zum einen weil es mitten in der Innenstadt war, zum anderen weil wir bei der Ankunft nicht wussten, ob es noch weitere Explosionen geben wird“, spricht Einsatzleiter Dominic Gatschnik von der Freiwilligen Feuerwehr Gleisdorf von einem außergewöhnlichen Einsatz.

Was noch dazukommt: Das Einsatzleitfahrzeug war nur wenige Minuten davor nach Passail zu einem Wohnhausbrand alarmiert worden. „Wir mussten darum den Einsatz anpassen und das erste Löschfahrzeug vorausschicken, das die Lageerkundung übernahm“, sagt Gatschnik.

Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz verschafften sich die Feuerwehrleute Zutritt zum Gebäude © Bfv Weiz

In wenigen Sekunden beim Einsatzort

Das Positive: Das Rüsthaus befindet sich nur wenige Fahrsekunden vom Einsatzort entfernt. „Wir hatten gar nicht die Zeit, uns im Auto fertig anzuziehen“, sagt Gatschnik. Die Trupps, die mit schwerem Atemschutz ausgerüstet waren, verschafften sich Zutritt zur Baustelle und arbeiteten sich in den vierten Stock des Gebäudes vor. Dabei war äußerste Vorsicht geboten.

Von der Drehleiter aus wurden die Flammen „von oben“ bekämpft © Bfv Weiz

„Da der Brand am Dach war, war das Gebäude nicht stark verraucht und wir hatten eine gute Sicht“, so der Einsatzleiter. Trotzdem war der Einsatz nicht weniger anstrengend. „Körperlich ist es sehr herausfordernd, immerhin herrschen bei so einem Brand 400 bis 600 Grad“, erzählt der Kommandant-Stellvertreter.

Oben angekommen, konnten schnell sieben weitere Gasflaschen gesichert werden. „Ab dem Zeitpunkt war klar, dass keine weitere Explosionsgefahr besteht, und wir den Brand rasch unter Kontrolle bringen werden“, so Gatschnik.

Die dunkle Rauchwolke war von weitem zu sehen © Bfv Weiz

Brandursache steht noch nicht fest

20.000 Liter Löschwasser waren nötig. Zwei Löschleitungen wurden gelegt. Eine durch das Gebäude und eine über die Drehleiter.„Nur 15 Minuten nach dem Ausrücken hatten wir den Brand unter Kontrolle, eine Stunde später, um 19.30 Uhr konnte Brandaus gegeben werden“, so Dominic Gatschnik. „Das geht nur, weil wir so ein eingespieltes Team sind und perfekt ausgestattet sind“, zieht der Einsatzleiter Bilanz.

Wodurch der Brand auslöst wurde, wird aktuell ermittelt © BFV Weiz

Wodurch der Brand ausgelöst worden war, steht noch ebenso wenig fest, wie das Schadensausmaß. „Die Brandermittler sind derzeit noch im Einsatz“, heißt es von der Landespolizeidirektion.

Lobende Worte für Bevölkerung, Dank an die Polizei

Am heutigen Mittwoch wurden von der Feuerwehr noch Nachkontrollen und Aufräumarbeiten durchgeführt. Obwohl so viele Schaulustige vor Ort waren, findet der Einsatzleiter lobende Worte: „Die Bevölkerung hat sich wirklich gut verhalten und uns beim Einsatz nicht behindert. Da müssen wir uns bei der Polizei herzlich bedanken, die rasch den Einsatzbereich abgesperrt hat und den Verkehr mit Umleitungen geregelt hat“, sagt Gatschnik.

Einsatzreicher Dienstag im Bezirk Weiz

Generell hatten die Feuerwehren im Bezirk Weiz am Dienstag alle Hände voll zu tun. Fast zeitgleich hatte man in Passail einen weiteren Großbrand zu bekämpfen. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. 105 Einsatzkräfte von zehn Feuerwehren waren zum Löschen ausgerückt. Nur wenige Stunden davor gab es Brandalarm in Weiz. In Mortantsch brannten 300 Quadratmeter Waldboden. Vergangene Woche kam es in Trennstein (Gemeinde Anger) zu einem Waldbrand. Und in Birkfeld waren Ende März 13 Feuerwehren bei einem Wirtschaftsgebäudebrand im Einsatz.