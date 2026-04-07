Während in Gleisdorf am Dienstag fast 90 Feuerwehrleute zu einem Brand auf einer Baustelle samt Explosion einer Gasflasche ausrückten, kam es im Norden des Bezirks Weiz zu einem weiteren Großbrand. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen.

Rund zehn Feuerwehren wurden kurz nach 17 Uhr zu dem Brand alarmiert, der Einsatz dauerte bis in die Nachtstunden. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer und das Löschwasser erheblich beschädigt. Ob es Verletzte gab und was den Brand auslöste, war zunächst nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.